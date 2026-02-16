蘋果買NAND驚傳加價一倍 未來每季看市況重新議約

科技爆料人士指出，蘋果（Apple）已接受日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）的漲價條件，本季將以兩倍價格採購鎧俠的NAND快閃記憶體，之後將每季重新議價，意味著第2季情況仍可能有變，呼應了蘋果日前表示，記憶體價格將對本季毛利造成更大壓力的說法。

科技網站wccftech報導，社群平台X的南韓用戶「jukan05」用戶引述一則日文推文指出，蘋果已接受鎧俠的條件，本季調高NAND快閃記憶體採購價格一倍，之後將每季視情況重新議價。

報導指出，蘋果希望下一代iPhone（暫稱iPhone 18）系列手機儘量不要漲價，以目前記憶體價格飆漲的情況來看可能難以辦到，但蘋果或許可以維持入門款的價格不變以幫助維持市占，同時調漲高階機種的價格。

天風國際證券資深分析師郭明錤曾表示，記憶體漲價趨勢看來已確立，但iPhone 18的定價策略是「儘可能不漲價」，至少起始價不動，後續再用「服務」部門的業績補回來。蘋果的服務部門，上季貢獻300.13億美元營收，改寫歷來最高紀錄，年增率約14%。

但最新消息傳出，美國國防部已將中國大陸的長鑫存儲與長江存儲兩家公司，移出黑名單，相當於為消費性產品採用陸製DRAM與NAND快閃記憶體打開大門，因此蘋果或許很快就能將其列入供應商名單，有助降低記憶體成本。

蘋果執行長庫克1月底在上季財報的說明會表示，近來飆漲的記憶體晶片價格對上季毛利率的影響「輕微」，但預期本季衝擊會增強，並已反映在本季的48%至49%毛利率展望。

庫克說，蘋果認為記憶體價格在本季之後可能還會繼續上漲，目前正審慎廣泛因應選項，但他不願透露具體內容，例如是否改以現貨價格為基礎，他也拒絕預測記憶體價格的具體數字，且不願評論本季供應展望。

庫克表示，本季的iPhone供應限制主要來自先進節點晶片，正尋求取得更多3奈米晶片，蘋果增產的「供應鏈彈性低於正常」水準，蘋果本季庫存相當「精瘦」，正處於追逐供應模式，難以預測供需平衡的時間點。