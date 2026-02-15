快訊

小年夜「馬到金來」！春節大樂透加碼20天 大小紅包獎號一次看

「中山之狼」聲請再審遭駁回...仍維持死刑 高院裁定書揭理由

聽新聞
0:00 / 0:00

「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。 法新社
人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。 法新社

人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。

彭博資訊報導，國際能源總署（IEA）在最新年度電力生產與市場報告中宣告，「電力時代」（Age of Electricity）已揭開序幕。IEA預測，未來五年全球電力需求增速，將比過去十年快約50%，且將是整體能源需求增速的兩倍以上；全球電力需求的成長也將超越國內生產毛額（GDP）的增速，反映「電力需求與經濟活動之間長期關係的根本轉變」。

各國政府才剛開始意識到這個變化，部分原因在於選民對能源問題的關切。這個趨勢也預告，政策方向、甚至選舉政治，將出現重大調整。

歐洲近期已浮現國內外政治與電力相關的經濟挑戰。德國總理梅爾茨上周在氣候政策議題上，釋出更務實的訊號。他說，若歐盟的旗艦碳市場計畫開始造成企業負擔，應準備著手修正。

美國的電力難題則是在於，川普將AI列為優先發展項目，強調美國將在與中國大陸的競賽中勝出，但美國儘管在AI發展的部分領域具備強大競爭力，中國在電力方面卻占有明顯優勢。

美國也面臨政治方面的侷限。在選民苦於因應電費飆升之際，生活成本成為11月期中選舉的核心議題之一，而資料中心建設熱潮正是推高電價的一個因素。

高盛集團經濟學家阿貝卡西斯（Manuel Abecasis）與魏宏岑（音譯）預估，未來五年資料中心將占新增電力需求的40%，並預期電價通膨率在2027年前將維持在6%左右，這可能足以為川普與共和黨帶來壓力。

川普已推動措施，要求科技大廠在建設資料中心的同時，投資相關發電能力，以滿足自身用電需求。高盛經濟學家警告，倘若非AI用戶最終承擔更高比例的電力資本支出成本，電價通膨將進一步上升。

電力需求 美國

延伸閱讀

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

終於不用上車就關掉！川普政府廢除環保積分，車主最恨的「怠速熄火」即將消失

「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

川普政府構想北約3.0 要歐洲防務自主

相關新聞

蘋果據傳以兩倍價格採購鎧俠的記憶體 且每季重新議價

科技網站wccftech報導，X平台上的@jukan05用戶，透露蘋果公司（Apple）已接受日本記憶體大廠鎧俠開出的條...

AI驅動「電力時代」來臨 各國政壇與政策將面臨重大轉變

人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，國際能源總署（IEA）表示，這象徵「電力時代」（Age of Electricit...

長江後浪推前浪…新興預測市場平台搶攻運動博弈 威脅傳統博弈業者

自2024年美國總統大選後人氣激增的預測市場平台Kalshi，如今吸引大量運動賽事押注，相關年化營收可望攀抵13億美元，...

中國記憶體雙雄...自美國貿易黑名單移除 台廠持續坐享漲價紅利

科技資訊網站Wccftech報導，美國國防部（戰爭部）最新修改的貿易黑名單中，已去除中國記憶體雙雄長江存儲與長鑫存儲；即...

華許、貝森特說AI讓降息有理？克魯曼舉2點駁斥謬論

面對美國總統川普催促大砍利率，盤旋在3%附近的通膨率卻讓聯準會（Fed）大幅降息師出無名，獲川普欽點的財長、Fed理事和...

美銀報告 「美元以外都好」交易成形

美國銀行分析師的報告表示，美國貿易政策正在創造一種「新的世界秩序」，使投資人紛紛將美元和美國股票換成其他國際資產。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。