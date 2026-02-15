「電力時代」正式揭幕 各國政府面臨重大政策轉變

人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，各國政府已意識到「電力時代」可能帶來的重大政策與政治轉變。

彭博資訊報導，國際能源總署（IEA）在最新年度電力生產與市場報告中宣告，「電力時代」（Age of Electricity）已揭開序幕。IEA預測，未來五年全球電力需求增速，將比過去十年快約50%，且將是整體能源需求增速的兩倍以上；全球電力需求的成長也將超越國內生產毛額（GDP）的增速，反映「電力需求與經濟活動之間長期關係的根本轉變」。

各國政府才剛開始意識到這個變化，部分原因在於選民對能源問題的關切。這個趨勢也預告，政策方向、甚至選舉政治，將出現重大調整。

歐洲近期已浮現國內外政治與電力相關的經濟挑戰。德國總理梅爾茨上周在氣候政策議題上，釋出更務實的訊號。他說，若歐盟的旗艦碳市場計畫開始造成企業負擔，應準備著手修正。

美國的電力難題則是在於，川普將AI列為優先發展項目，強調美國將在與中國大陸的競賽中勝出，但美國儘管在AI發展的部分領域具備強大競爭力，中國在電力方面卻占有明顯優勢。

美國也面臨政治方面的侷限。在選民苦於因應電費飆升之際，生活成本成為11月期中選舉的核心議題之一，而資料中心建設熱潮正是推高電價的一個因素。

高盛集團經濟學家阿貝卡西斯（Manuel Abecasis）與魏宏岑（音譯）預估，未來五年資料中心將占新增電力需求的40%，並預期電價通膨率在2027年前將維持在6%左右，這可能足以為川普與共和黨帶來壓力。

川普已推動措施，要求科技大廠在建設資料中心的同時，投資相關發電能力，以滿足自身用電需求。高盛經濟學家警告，倘若非AI用戶最終承擔更高比例的電力資本支出成本，電價通膨將進一步上升。