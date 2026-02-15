金價牛市有撐 將續創高

2026年馬年黃金投資展望整體呈現高度樂觀的共識，外資與大陸本土法人機構普遍認為黃金正進入新一輪結構性牛市，受地緣政治、央行購金、去美元化及貨幣政策轉向等多重因素支撐，金價有望續創歷史新高。

國際金價在1月創下歷史新高之際，中國人民銀行（大陸央行）繼續加碼買進黃金，大陸今年1月底黃金儲備7,419萬盎司，較去年12月增加4萬盎司，月增0.05%，為連續第15個月增持黃金。

不只大陸央行，各國央行都在買進黃金，被視為金價的重要支撐，華泰證券最新報告指出，全球央行正持續增持黃金，預計2026-2030年每年新增需求約800噸，構成金價長期支撐。

若黃金在全球金融資產中的配置比例從當前約2.9%升至4.3%-4.8%，結合個人及法人投資存量增長與金融資產規模擴張，測算顯示2026／2027／2028年金價預期值有望達到每盎司5,463／6,059／6,848美元。

全球央行正在加速「去美元化」，黃金作為無主權屬性的終極安全資產，2024年起，全球央行掀起新一輪購金潮，大陸、印度、土耳其、波蘭等國紛紛加碼買進黃金，除此之外，人行為了讓人民幣國際化，大陸持有更多黃金有助於各國對人民幣更有信心。

世界黃金協會資料顯示，全球央行黃金購買量在2025年達863噸，較前一年下降21%。世界黃金協會預計，2026年央行購金量將進一步小幅下降至850噸。儘管這一數字低於過去三年每年超過1,000噸的購買量，但世界黃金協會認為，需求可能仍將保持高位，鞏固黃金在官方儲備中的作用。

據世界黃金協會最新數據，假設2025年底央行持有的黃金儲備規模不變，以年底價格計算，美國海外全球官方黃金儲備價值已達3.93兆美元，正式超越海外官方持有的美債規模，後者截至去年10月的價值接近3.88兆美元。

高盛最新報告將2026年12月黃金目標價上調至5,400美元（此前為4,900美元），認為富豪正跑步入場，與央行爭奪黃金儲備，尤其新興市場央行預計每月淨買入60噸黃金，作為儲備多元化手段，貢獻金價約14%的漲幅，加上美國聯準會貨幣政策，假設2026年降息兩次（每次25基點），低利率環境將提升黃金ETF吸引力。

世界黃金協會日前發布的2025年「全球黃金需求趨勢報告」顯示，2025年全球黃金總需求量首次突破5,000噸，達到5,002噸，創歷史新高。鑒於全球及區域地緣政治格局持續演變且經濟增長存在不確定性，避險需求將維持高位，報告認為2026年黃金投資或持續穩健態勢。