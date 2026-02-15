快訊

不斷更新／除夕團圓今估有南下車潮 避開國道9地雷路段

A股積極預期：奔騰向上 外資維持「高配」或「超配」評級

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
2026年馬年A股市場整體呈現「奔騰向上」的積極預期，外資與大陸本土法人普遍看好大陸股市。 路透
2026年馬年A股市場整體呈現「奔騰向上」的積極預期，外資與大陸本土法人普遍看好大陸股市。 路透

2026年馬年A股市場整體呈現「奔騰向上」的積極預期，外資與大陸本土法人普遍看好大陸股市，在企業盈利進入回升通道、政策支持長線資金加速入市以及全球資金再配置等利多加持下，有望推動A股市場延續漲勢。

外資法人對2026年A股持樂觀態度，但更強調主動管理與結構性布局，而非普漲行情，包括高盛、摩根士丹利、瑞銀、貝萊德等均維持對中國股市「高配」或「超配」評級。

高盛中國首席策略師劉勁津在日前召開的年度策略會中表示，2026年大陸股市正邁入以盈利為核心的上漲周期，2026年企業盈利增速有望從2025年的4%大幅提速至14%，AI、產業「出海」與「反內捲」政策將成為盈利增長核心引擎，加上境內外資金合力流入，A股市場將在穩健節奏中延續「慢牛」格局。

繼2025年陸股在估值擴張推動下上漲20%至30%之後，在2026年的投資建議中，高盛股票策略團隊在亞太範圍內繼續建議「高配」A股和港股，預計大陸股市將延續牛市，但上漲步伐有所放緩，預計2026年MSCI中國指數和滬深300指數將分別上漲20%和12%。

產業類股方面，科技自立自強政策備受關注，AI產業鏈被普遍視為最具確定性的方向，涵蓋大模型、算力、半導體以及AI+應用（例如醫療、教育、金融）。

中國企業出海方面，受益於全球化布局和品牌升級，大陸新能源汽車、消費電子、跨境電商等領域具備持續增長潛力。

此外，大陸新「國九條」政策推動上市公司強化現金分紅，有助於吸引長期資金入市，形成「盈利-分紅-再投資」的良性循環。

中信證券指出，2025年市場既賺了「估值的錢」，也賺了「業績的錢」，而2026年應以「賺業績的錢」為主導，隨著絕對收益資金（如險資、養老金）持續入市，市場風格將趨於穩健，形成「低波動、慢節奏」的上漲趨勢。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍認為，A股有望延續慢牛長牛趨勢，類股輪動將更加明顯，科技股被大陸網友戲稱為「小登股」，白酒等傳統板塊被戲稱為「老登股」，新能源、軍工、有色金屬等板塊可視為介於兩者之間的「中登股」，在慢牛長牛行情中，將從科技「一枝獨秀」走向「先小登、再中登、後老登」的類股輪動格局。

但也要注意地緣政治與貿易摩擦風險未消，若國際股市震盪下跌，A股也可能出現階段性回檔整理。

陸股 外資 能源

延伸閱讀

揭官員貪腐後被抓…大陸知名調查記者劉虎春節前夕獲保釋

卡大陸投資？歐盟瞄準4大產業 給盟友「開後門」

馬年奔騰！點光明燈、安太歲最佳時間曝…線上點燈也OK

別再只說馬到成功！2026馬年最夯117句吉祥話曝光 一開口就「馬到金來」

相關新聞

蘋果買NAND驚傳加價一倍 未來每季看市況重新議約

科技爆料人士指出，蘋果（Apple）已接受日本NAND快閃記憶體大廠鎧俠（Kioxia）的漲價條件，本季將以兩倍價格採購...

ECB擴大歐元附買回機制 適用國家增加 建立資金安全網

歐洲央行（ECB）宣布擴大歐元附買回機制（Repo Lines）計畫 ，將適用範圍由少數國家擴大至多數國家央行，提供常態...

印度AI峰會逾20國領袖出席 聚焦晶片、治理 規劃興建龐大「數據城」

印度16日起人工智慧（AI）峰會，官員在峰會揭幕前先擘劃AI與先進晶片雄心，包括可能以全新的晶片製造獎勵措施，從現有的成...

AI恐慌蔓延 進場抄底意願低 投資人寧可先做壁上觀

在人工智慧（AI）可能顛覆現有產業的「AI恐慌交易」持續蔓延下，投資人「逢低進場」的意願低落，寧願先做壁上觀，待情況更...

「電力時代」將改變全球政策

人工智慧（AI）發展導致電力需求暴增，國際能源總署（IEA）表示，這象徵「電力時代」（Age of Electricit...

美二手電動車銷量升溫

美國聯邦購車補助結束後，電動車（EV）買氣降溫，但二手電動車上季銷量卻較一年前驟增，主因前兩年售出的新電動車，如今首度流...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。