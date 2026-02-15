Uber擴大外送版圖 進軍歐洲7個新市場

快訊

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

科技集團正在價值數十億歐元的餐飲外送市場中爭相布局。英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，Uber計劃今年將旗下外送業務擴展至7個新的歐洲國家。

報導指出，這家總部位於美國的公司將在捷克、希臘和羅馬尼亞等市場推出服務。Uber希望此舉能為公司在未來3年內，帶來額外10億美元（約新台幣314億元）的總預訂額（gross bookings）。

Uber全球外送主管安德森（Susan Anderson）告訴金融時報，現在是時候「提高標準、帶來新氣象，並在整個類別中提供更好的價值」。

根據報導，這次的擴展行動也將深入奧地利、丹麥、芬蘭和挪威。

Uber未立即回應路透社的置評請求。

本週稍早，Uber同意從阿拉伯聯合大公國控股股東穆巴達拉（Mubadala）手中，收購土耳其Getir公司的外送部門，以擴大其在土耳其的業務版圖。

