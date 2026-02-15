快訊

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

台美貿易協定簽署完成 鄭麗君：持續溝通盼社會與國會共同支持

印度擬建巨型數據城 欲縮小與美中AI差距

中央社／ 新德里14日綜合外電報導

隨著印度正加速縮小與美國及中國在人工智慧（AI）領域的差距，安德拉邦資訊科技廳長洛克希表示，印度正規劃一座龐大的全新「數據城」，以驚人的規模推動數位成長。

法新社報導，安德拉邦（Andhra Pradesh）資訊科技廳長洛克希（Nara Lokesh）說：「AI革命已經到來，這點無庸置疑。」安德拉邦正將維沙哈巴南（Visakhapatnam）定位為印度推動AI發展的基石。

他在下週於新德里舉行的AI國際峰會前告訴法新社：「作為一個國家，我們已經表態，我們必須擁抱這項技術。」

洛克希表示，安德拉邦已簽署總額達1750億美元、涵蓋760個專案的投資協議，其中包括谷歌（Google）在美國境外最大AI基礎設施中心的150億美元投資。

此外，印度信實工業（Reliance Industries）、加拿大資本管理巨頭布魯克菲爾德（Brookfield）與美國資料中心供應商里瑞通（Digital Realty）合資，在同一城市投資110億美元建設AI數據中心。

維沙哈巴南擁有約200萬人口，相較於尖端科技發展，該市更以舉辦國際賽事的板球場而聞名。

但這座東南部港口城市現在正被重新定位，計劃作為連接印度與新加坡海底電纜的登陸點。

印度 美國 洛克

延伸閱讀

文總WE ARE舞台巧思 巨型花藝紙雕呈現四季

別撲空！台中會展中心「巨型姆明」怕強風 今起暫不見客、農曆年後再見

印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

壞特藉冥想找到平靜　最新力作Namaste獻給印度

相關新聞

中國記憶體雙雄...自美國貿易黑名單移除 台廠持續坐享漲價紅利

科技資訊網站Wccftech報導，美國國防部（戰爭部）最新修改的貿易黑名單中，已去除中國記憶體雙雄長江存儲與長鑫存儲；即...

華許、貝森特說AI讓降息有理？克魯曼舉2點駁斥謬論

面對美國總統川普催促大砍利率，盤旋在3%附近的通膨率卻讓聯準會（Fed）大幅降息師出無名，獲川普欽點的財長、Fed理事和...

美銀報告 「美元以外都好」交易成形

美國銀行分析師的報告表示，美國貿易政策正在創造一種「新的世界秩序」，使投資人紛紛將美元和美國股票換成其他國際資產。

方舟投資研究報告…五創新領域 賺升級財

方舟投資（ARK Invest）發布年度旗艦研究報告《Big Ideas 2026》，預示全球經濟正進入前所未有的「大加...

AI顛覆產業 美股上周嚇跌

美國股市上周寫下去年11月以來表現最慘的一周，儘管美國通膨壓力減輕、讓聯準會（Fed）排除降息的一大障礙，但因AI新技術...

波蘭崛起 人均 GDP 追趕英國 預估2031年將正式超越

波蘭人過去數十年來遷居海外謀生的景象已經大逆轉。數據顯示，波蘭的人均國內生產毛額（GDP）預料將在2031年超越英國，這...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。