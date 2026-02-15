印度擬建巨型數據城 欲縮小與美中AI差距

隨著印度正加速縮小與美國及中國在人工智慧（AI）領域的差距，安德拉邦資訊科技廳長洛克希表示，印度正規劃一座龐大的全新「數據城」，以驚人的規模推動數位成長。

法新社報導，安德拉邦（Andhra Pradesh）資訊科技廳長洛克希（Nara Lokesh）說：「AI革命已經到來，這點無庸置疑。」安德拉邦正將維沙哈巴南（Visakhapatnam）定位為印度推動AI發展的基石。

他在下週於新德里舉行的AI國際峰會前告訴法新社：「作為一個國家，我們已經表態，我們必須擁抱這項技術。」

洛克希表示，安德拉邦已簽署總額達1750億美元、涵蓋760個專案的投資協議，其中包括谷歌（Google）在美國境外最大AI基礎設施中心的150億美元投資。

此外，印度信實工業（Reliance Industries）、加拿大資本管理巨頭布魯克菲爾德（Brookfield）與美國資料中心供應商里瑞通（Digital Realty）合資，在同一城市投資110億美元建設AI數據中心。

維沙哈巴南擁有約200萬人口，相較於尖端科技發展，該市更以舉辦國際賽事的板球場而聞名。

但這座東南部港口城市現在正被重新定位，計劃作為連接印度與新加坡海底電纜的登陸點。