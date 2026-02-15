美國防部不滿AI使用限制 揚言終止與Anthropic合作

快訊

中央社／ 華盛頓14日綜合外電報導
人工智慧（AI）公司Anthropic。（路透）

新聞網站Axios今天引述1名政府官員的話指出，美國國防部因不滿人工智慧（AI）公司Anthropic堅持限制其工具的部分用途，正考慮終止雙方合作關係。

路透社報導，五角大廈正施壓4家AI公司，要求允許軍方將其工具用於「所有合法目的」，包括武器研發、情報蒐集與戰場作戰等領域，但Anthropic並未同意這些條件。雙方談判歷時數月，五角大廈已對此日感不耐。

其他3家公司包括OpenAI、Google與xAI。

Anthropic發言人表示，公司並未與五角大廈討論將其AI模型Claude用於特定行動。發言人說，目前與美國政府的溝通，主要聚焦於一組特定的使用政策問題，包括對全自主武器與大規模國內監控設定的嚴格限制，這些議題皆與當前營運無關。

五角大廈未立即回應路透社的置評請求。

華爾街日報昨天報導，Anthropic的AI模型Claude曾在美軍行動中使用，目的是逮捕前委內瑞拉總統

馬杜洛（Nicolas Maduro），此模型係透過Anthropic與數據分析承包商帕蘭泰爾技術公司（PalantirTechnologies）合作部署。

媒體日前報導，五角大廈正向包括OpenAI與Anthropic在內的頂尖AI公司施壓，要求它們讓其工具能在機密網路中運作，且不受多數原本對用戶所設下的標準限制。

