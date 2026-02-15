歐洲央行擴大回購機制 提升歐元全球地位

快訊

中央社／ 慕尼黑14日綜合外電報導

歐洲中央銀行（ECB）今天宣布，將把歐元流動性支援機制的適用範圍將擴大至全球各國央行。歐洲央行這一步，意在提升歐元的全球地位。

法新社報導，這項已知為「回購機制」（repolines）的工具，為在極端金融壓力期間提供資金的一道「安全網」（backstop），目前僅開放給少數央行。

最新措施將把適用範圍擴大，只要符合特定條件，全球各地的央行都能動用這項資金工具。

歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde）在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）發表演說時表示：「歐洲央行需要為更加動盪的環境做好準備。」

她說：「隨著產業政策愈趨積極、地緣政治緊張升溫，以及供應鏈中斷，金融市場面臨壓力的情況預計將愈來愈常見。」

拉加德指出，歐洲央行希望防止這些緊張局勢導致歐元計價證券遭強行拋售，因此計劃向各國央行保證，必要時可以獲得歐元流動性的支援。

她說，當全球央行有「最後貸款人」（a lender oflast resort）這條最後防線，深知市場動盪期間仍可取得資金，就能「加強以歐元進行投資、借貸和貿易的信心」。

自美國總統川普（Donald Trump）重返白宮以來，美元持續走貶，拉加德先前已多次談及強化歐元國際地位的可能性。

這項更新版的歐元流動性支援機制將於2026年第3季實施。

這項機制最初於2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間以暫時性的基礎下推出，並於2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後再度啟用，為歐元區以外的少數央行提供歐元流動性。

