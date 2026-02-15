國際太空站新一批太空人抵達 接棒醫療撤離小組
4名太空人今天抵達國際太空站（ISS），接替先前因醫療問題被迫提前返回地球的小組，展開為期數月的科學研究任務。
美國國家航空暨太空總署（NASA）的Crew-12任務小組在搭乘太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭從佛羅里達州卡納維爾角（CapeCanaveral）發射升空後，經過約34小時旅程，抵達這座軌道實驗室。
美國太空人梅爾（Jessica Meir）在與國際太空站對接後表示：「就在這個地方，我們銜接起人類在太空持續存在超過25年的傳承。」
她補充說：「當我們從這些窗戶回望地球時，我們被提醒，合作不僅是可能的，更是必要的。在這裡，沒有國界，希望是普世的。」
Crew-12其他成員包括美國人海瑟威（JackHathaway）、法國人阿德諾（Sophie Adenot），以及俄羅斯人費德耶夫（Andrey Fedyaev）。
這4人接替的是Crew-11成員。Crew-11於1月提前1個月返回地球，這也是太空站歷史上首次醫療撤離。NASA拒絕透露導致前次任務提前結束的健康問題細節。
Crew-12將是最後幾批在這座足球場大小的太空站上生活的團隊之一。
這座已連續有人居住25年的老舊太空站預計將於2030年被推入地球大氣層，最終墜落於太平洋一處偏遠海域。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。