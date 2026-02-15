美銀報告 「美元以外都好」交易成形

美國銀行分析師的報告表示，美國貿易政策正在創造一種「新的世界秩序」，使投資人紛紛將美元和美國股票換成其他國際資產。

彭博資訊報導，美銀策略師哈奈特在報告中表示，川普政府的「經濟熱轉」政策，意味著新的「美元以外都好」（anything but dollar）交易將會成形，使美國例外論（US exceptionalism）正轉為全球性的重新平衡。

哈奈特表示，這樣一來，將會提振國際股市，新興市場的大宗商品生產商也可望將受益於AI需求成長。他強調，目前投資者配置在大陸與印度的部位也偏低。

全球資金流動已正在印證哈奈特的觀點。據美銀引述EPFR Global數據，歐洲、日本和其他國際已開發市場的股票基金，今年來已共吸引到資金1,040億美元，遠超過流入美國的資金250億美元。

自從美國總統川普去年4月宣布歷史性的關稅措施來，美國資產已持續震盪，使投資人對美國的全球經濟和金融市場主宰地位即將終結的擔憂升溫。