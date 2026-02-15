聽新聞
0:00 / 0:00

美銀報告 「美元以外都好」交易成形

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美國銀行分析師的報告表示，美國貿易政策正在創造一種「新的世界秩序」，使投資人紛紛將美元和美國股票換成其他國際資產。 路透
美國銀行分析師的報告表示，美國貿易政策正在創造一種「新的世界秩序」，使投資人紛紛將美元和美國股票換成其他國際資產。 路透

美國銀行分析師的報告表示，美國貿易政策正在創造一種「新的世界秩序」，使投資人紛紛將美元和美國股票換成其他國際資產。

彭博資訊報導，美銀策略師哈奈特在報告中表示，川普政府的「經濟熱轉」政策，意味著新的「美元以外都好」（anything but dollar）交易將會成形，使美國例外論（US exceptionalism）正轉為全球性的重新平衡。

哈奈特表示，這樣一來，將會提振國際股市，新興市場的大宗商品生產商也可望將受益於AI需求成長。他強調，目前投資者配置在大陸與印度的部位也偏低。

全球資金流動已正在印證哈奈特的觀點。據美銀引述EPFR Global數據，歐洲、日本和其他國際已開發市場的股票基金，今年來已共吸引到資金1,040億美元，遠超過流入美國的資金250億美元。

自從美國總統川普去年4月宣布歷史性的關稅措施來，美國資產已持續震盪，使投資人對美國的全球經濟和金融市場主宰地位即將終結的擔憂升溫。

美國 新興市場

延伸閱讀

避免美歐分歧繼續深化 魯比歐安撫跨大西洋關係

「川普耐心不多」ART將送立院審議 中經院長：掌握4月川習會前機運

台美貿易協定晶片投資細節？FT：要等4月川習會後揭曉 台積將額外投資

川普政府控哈佛未配合調查 要求提供招生資料

相關新聞

AI顛覆產業 美股上周嚇跌

美國股市上周寫下去年11月以來表現最慘的一周，儘管美國通膨壓力減輕、讓聯準會（Fed）排除降息的一大障礙，但因AI新技術...

南韓電玩外銷額 超車K-pop

在南韓，打電玩過去一度被拿來與毒品、賭博與酒精等成癮物質相提並論，更曾強迫青少年在午夜斷網；如今，電玩產業成為一大經濟貢...

美銀報告 「美元以外都好」交易成形

美國銀行分析師的報告表示，美國貿易政策正在創造一種「新的世界秩序」，使投資人紛紛將美元和美國股票換成其他國際資產。

方舟投資研究報告…五創新領域 賺升級財

方舟投資（ARK Invest）發布年度旗艦研究報告《Big Ideas 2026》，預示全球經濟正進入前所未有的「大加...

波蘭崛起 人均 GDP 追趕英國 預估2031年將正式超越

波蘭人過去數十年來遷居海外謀生的景象已經大逆轉。數據顯示，波蘭的人均國內生產毛額（GDP）預料將在2031年超越英國，這...

華許、貝森特說AI讓降息有理？克魯曼舉2點駁斥謬論

面對美國總統川普催促大砍利率，盤旋在3%附近的通膨率卻讓聯準會（Fed）大幅降息師出無名，獲川普欽點的財長、Fed理事和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。