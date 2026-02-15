聽新聞
0:00 / 0:00

方舟投資研究報告…五創新領域 賺升級財

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

方舟投資（ARK Invest）發布年度旗艦研究報告《Big Ideas 2026》，預示全球經濟正進入前所未有的「大加速」（The Great Acceleration）時代 。方舟投資指出，人工智慧AI）、機器人等「五大」創新領域不再孤立發展，而是相互催化並重塑全球生產力，因此技術融合趨勢已從概念走向實踐，為新一輪產業升級奠定基礎。

人稱「木頭姐」的凱西·伍德（Cathie Wood），其所創立的方舟投資看好人工智慧（AI）、公共區塊鏈、機器人、能源儲存與多組學（Multiomics）等五大創新正加速融合，彼此依存度日益提高。觀念上，一項新技術的突破，往往同步帶動其他平台功能升級，形成跨領域創新的乘數效應。

舉例而言，透過可重複使用火箭將自動駕駛AI晶片送入軌道，將有助於建構太空運算節點，成為擴展下一代雲端基礎設施的重要關鍵；能源儲存與分散式能源系統則躍升為下一代雲端建設的關鍵動能。

另一方面，經授權的多組學數據結合數位錢包（Digital Wallets）機制，在兼顧隱私與安全前提，提供神經網絡高品質訓練素材，可望加速精準醫療發展，為罕見疾病治療帶來突破契機。

AI 人工智慧

延伸閱讀

印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

美乳零關稅…農業部：產業升級、標章管理 確保國產鮮乳優勢

習近平向非洲聯盟峰會致賀電 5月起對53個建交國全面實施零關稅

美食無法擋！台南古都馬20周年 報名破2萬5千人創新高

相關新聞

AI顛覆產業 美股上周嚇跌

美國股市上周寫下去年11月以來表現最慘的一周，儘管美國通膨壓力減輕、讓聯準會（Fed）排除降息的一大障礙，但因AI新技術...

南韓電玩外銷額 超車K-pop

在南韓，打電玩過去一度被拿來與毒品、賭博與酒精等成癮物質相提並論，更曾強迫青少年在午夜斷網；如今，電玩產業成為一大經濟貢...

美銀報告 「美元以外都好」交易成形

美國銀行分析師的報告表示，美國貿易政策正在創造一種「新的世界秩序」，使投資人紛紛將美元和美國股票換成其他國際資產。

方舟投資研究報告…五創新領域 賺升級財

方舟投資（ARK Invest）發布年度旗艦研究報告《Big Ideas 2026》，預示全球經濟正進入前所未有的「大加...

波蘭崛起 人均 GDP 追趕英國 預估2031年將正式超越

波蘭人過去數十年來遷居海外謀生的景象已經大逆轉。數據顯示，波蘭的人均國內生產毛額（GDP）預料將在2031年超越英國，這...

華許、貝森特說AI讓降息有理？克魯曼舉2點駁斥謬論

面對美國總統川普催促大砍利率，盤旋在3%附近的通膨率卻讓聯準會（Fed）大幅降息師出無名，獲川普欽點的財長、Fed理事和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。