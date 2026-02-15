聽新聞
0:00 / 0:00
方舟投資研究報告…五創新領域 賺升級財
方舟投資（ARK Invest）發布年度旗艦研究報告《Big Ideas 2026》，預示全球經濟正進入前所未有的「大加速」（The Great Acceleration）時代 。方舟投資指出，人工智慧（AI）、機器人等「五大」創新領域不再孤立發展，而是相互催化並重塑全球生產力，因此技術融合趨勢已從概念走向實踐，為新一輪產業升級奠定基礎。
人稱「木頭姐」的凱西·伍德（Cathie Wood），其所創立的方舟投資看好人工智慧（AI）、公共區塊鏈、機器人、能源儲存與多組學（Multiomics）等五大創新正加速融合，彼此依存度日益提高。觀念上，一項新技術的突破，往往同步帶動其他平台功能升級，形成跨領域創新的乘數效應。
舉例而言，透過可重複使用火箭將自動駕駛AI晶片送入軌道，將有助於建構太空運算節點，成為擴展下一代雲端基礎設施的重要關鍵；能源儲存與分散式能源系統則躍升為下一代雲端建設的關鍵動能。
另一方面，經授權的多組學數據結合數位錢包（Digital Wallets）機制，在兼顧隱私與安全前提，提供神經網絡高品質訓練素材，可望加速精準醫療發展，為罕見疾病治療帶來突破契機。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。