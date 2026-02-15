方舟投資研究報告…五創新領域 賺升級財

方舟投資（ARK Invest）發布年度旗艦研究報告《Big Ideas 2026》，預示全球經濟正進入前所未有的「大加速」（The Great Acceleration）時代 。方舟投資指出，人工智慧（AI）、機器人等「五大」創新領域不再孤立發展，而是相互催化並重塑全球生產力，因此技術融合趨勢已從概念走向實踐，為新一輪產業升級奠定基礎。

人稱「木頭姐」的凱西·伍德（Cathie Wood），其所創立的方舟投資看好人工智慧（AI）、公共區塊鏈、機器人、能源儲存與多組學（Multiomics）等五大創新正加速融合，彼此依存度日益提高。觀念上，一項新技術的突破，往往同步帶動其他平台功能升級，形成跨領域創新的乘數效應。

舉例而言，透過可重複使用火箭將自動駕駛AI晶片送入軌道，將有助於建構太空運算節點，成為擴展下一代雲端基礎設施的重要關鍵；能源儲存與分散式能源系統則躍升為下一代雲端建設的關鍵動能。

另一方面，經授權的多組學數據結合數位錢包（Digital Wallets）機制，在兼顧隱私與安全前提，提供神經網絡高品質訓練素材，可望加速精準醫療發展，為罕見疾病治療帶來突破契機。