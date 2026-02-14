印度AI峰會將登場 輝達：黃仁勳因「無法預料的狀況」不克出席

人工智慧（AI）晶片巨頭輝達（NVIDIA）今天表示，執行長黃仁勳因故不克出席下週登場的印度AI影響力峰會。

路透社報導，這場峰會訂2月16至20日在印度首都新德里舉行，將由總理莫迪（Narendra Modi）主持開幕式，全球科技業領袖和各國政要預計出席這場盛事。

黃仁勳原本預計是這次峰會焦點之一。他原訂18日在新德里接受媒體聯訪，但輝達在印度的媒體代理公司MSL透過電郵表示，黃仁勳因「無法預料的狀況」，將不會前往印度。

印度去年9月成立「印度深科技聯盟」，初步承諾以10億美元資金，扶植太空、半導體、AI及機器人等產業的企業。輝達在11月加入該聯盟，與印度及美國投資人共同支持印度當地深科技新創公司。該聯盟同時增加多名新成員，並取得超過8億5000萬美元的資金承諾。

人工智慧影響力峰會（AI Impact Summit）是印度每年舉辦的AI產業峰會。印度媒體報導說，該峰會聚焦全球AI長期治理，並提供可行建議以取代制定具約束力的短期規則。