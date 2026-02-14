陸經濟低迷新證據…外資不來內資出海 投資落差20多年最大

快訊

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
圖為中國大陸上海購物區。路透
數據顯示，流入中國大陸的外國直接投資（FDI）如今遠低於該國投資國外金額，落差至少是20多年來最大，反映中國大陸經濟疲弱促使外國企業削減投資，以及該國業者在海外大舉興建工廠的影響。

根據阿波羅全球管理（Apollo）首席經濟學家史洛克（Torsten Slok）提供的圖表，2024年流入中國大陸的FDI比流出該國投資低數千億美元，是連續第二年流入低於流出，而且差距至少是2002年以來最大。中國大陸商務部數據顯示，2025年流入該國的總FDI為7,477億人民幣（1,073.8億美元），比2024年下滑9.5%，意味2025年落差可能進一步擴大。

中國大陸經濟動能持續減弱，去年第4季國內生產毛額（GDP）成長4.5%，寫下近三年來最低成長率。內需疲弱已衝擊消費與投資，美國連鎖咖啡廳星巴克日前宣布，中國大陸投資基金博裕資本將收購星巴克中國大陸零售事業六成股權。美國資料分析軟體公司SAS Institute去年也傳出已決定退出中國大陸，約400名員工丟掉飯碗。

另一方面，在中國大陸競爭激烈，房市陰霾揮之不去之際，試圖尋找新營收來源的該國企業，紛紛開始在海外興建新工廠。中國大陸國家和地方領導階層也呼籲業者在海外投資，國家主席習近平曾要求企業「勇於並善於在全球範圍內配置資源，開拓市場」。

流入中國大陸FDI如今遠低於該國投資國外金額。
