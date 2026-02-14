拋售AI股勿濫殺無辜 專家建議：先辨別「這2點」再賣

過去三年來，投資人對人工智慧（AI）未來的發展潛力熱烈期待，於是無差別買進任何與AI沾得上邊的股票；如今見到AI提高企業生產力的效益開始浮現，市場卻又為之驚慌。一陣始於軟體股的賣壓，如今蔓延至各類股，從不動產公司到包裹外遞業者都未能逃過一劫。

分析師指出，股市價位盤旋在歷史高峰附近時，一旦冒出新的「尾部風險」，就算某個行業不太可能真的被AI消滅，仍可能打擊該類股。

勿無差別亂砍股票 檢視AI衝擊的是生意還是員工

但從過往科技變革歸納出的教訓顯示，投資人務必區分下列兩點：直接受AI衝擊的，是公司的生意，還是公司的員工。

舉例來說，銀行業過去十年來營運模式轉變，從原先倚重分行的模式，轉向透過應用程式（App）提供服務，使銀行從業人員總數縮減，銀行盈餘卻增加。也就是說，採用新科技瘦了銀行員工、肥了銀行股東。

再看物流業，美國佛州小企業Algorhythm Holdings宣稱，推出的新AI工具，可在不增聘人手情況下，讓處理的貨運量四倍於前。消息傳出後，掀起一波物流類股賣壓。但其實，提高營運效率對物流業勞工是壞消息，但對卡車貨運公司可能大有助益。

同理，AI財富管理新創公司Clove表示，借助AI之力，目前每人每天約可對百名客戶提供服務的理財專員，將可服務數百人。這對長久來靠個人魅力或努力招徠客戶的理專是壞消息，但對他們所屬的公司卻意味著削減成本或業績成長的好消息。

金融軟體商Altruist營運長巴哈多里指出，在某些行業，AI部署腳步遲緩或缺乏效率的公司，可能面臨高科技新創公司強勢競爭，未來被超越的風險隨之升高。英國駿懋銀行（Lloyds Bank）現在市值與數位銀行Revolut差不多，即為警訊。

多關注恐遭AI取代的勞工現在把錢花在何處

由此看來，除非企業說清楚、講明白AI究竟會對自家生意有何影響，否則投資人先殺出展望不明的公司股票，並非完全不理性。再者，企業主管大多避談AI可能給員工帶來的風險，傾向強調AI有助提高員工生產力，彷彿AI將為自家產品創造更多需求--但這未必適用於所有行業。

話說回來，所謂「耕耘數十載才壯大規模的企業，可能一夕間遭AI原生公司取代」的說法，發生機率似乎很低，畢竟資本的取得、網路效應和客戶關係，都有其價值。就核心產品而論，主流銀行投注幾年心力，即可追上金融科技公司（fintech）。

檢視AI對企業生意的影響後，再評估AI會對企業員工產生什麼影響。值得注意的是，目前為止，近來在股市掀起的AI震撼，尚未震倒提供低科技消費者產品與服務的公司。

或許投資人應調整關切的焦點：少擔心白領勞工目前靠從事哪一行賺錢，多留意工作可能遭AI取代的勞工現在把錢花在何處。