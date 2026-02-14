聽新聞
估值疑慮未消市場氛圍謹慎 美股漲跌互見
投資人對整體科技業估值感到憂慮，市場氛圍仍顯謹慎保守，然而美國消費者通膨數據低於預期，使聯準會降息展望有所改善，美股今天漲跌互見。
道瓊工業指數終場上漲48.95點，或0.10%，收在49500.93點。
標準普爾500指數上漲3.41點，或0.05%，收在6836.17點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌50.48點，或0.22%，收在22546.67點。
費城半導體指數上漲53.159點，或0.66%，收在8137.859點。
