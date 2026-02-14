美核發許可 英國石油等五大油商恢復在委內瑞拉營運

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國當局今天核發許可，允許五家國際大型石油公司在委內瑞拉營運。川普政府抓捕委國總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，現正著眼於提升石油產量。

法新社報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）向英國石油公司（BP）、雪佛龍公司（Chevron）、埃尼集團（Eni）、力豹仕集團（Repsol）以及殼牌集團（Shell）核發一般性許可，允許這些公司在符合特定條件下，從事與委內瑞拉石油或天然氣產業相關交易。

川普政府在1月3日推翻委國社會主義領袖馬杜洛後，一直與臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）合作。

馬杜洛 委國 美國

