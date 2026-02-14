阿裡巴巴或被列入五角大樓「黑名單」

（德國之聲中文網）兩名知情人士表示，特朗普政府預計最早將於周五（2月13日）把包括阿裡巴巴（Alibaba）在內的多家公司列入一份被指與中國軍方有關聯的企業名單。

五角大樓的“1260H名單”——即被視為與中國軍方有關聯但在美國運營的中國企業名單——目前尚未正式對中國企業實施制裁，但根據一項新法律，美國國防部在未來數年內將被禁止與名單上的公司簽訂合同或進行采購。

被列入該名單也向五角大樓及其他美國政府機構的供應商傳遞出一個信號，表明美國軍方對這些企業的看法。部分被列入名單的企業已就其被納入一事起訴美國政府。

更新該名單可能會激怒北京。此前，中國國家主席習近平與美國總統特朗普在10月達成貿易休戰。

該名單每年更新一次，目前列入134家中國企業，包括多家大型企業，例如中國最大的科技公司之一騰訊控股（Tencent Holdings），以及電動車電池制造商寧德時代（CATL）。

美國國會議員去年12月致信美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth），敦促五角大樓將一批中國科技企業列入“1260H名單”，其中包括人工智能公司深度求索（DeepSeek）、智能手機制造商小米（Xiaomi）以及電子顯示屏制造商京東方科技（BOE Technology）。

（路透社）

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】