中國AI影片生成模型惹議 日本有意展開調查
中國科技巨頭字節跳動近日推出人工智慧（AI）影片生成模型Seedance2.0，日本AI戰略擔當大臣小野田紀美今天對此表示，「存在侵犯著作權和不妥影像的擔憂聲音」。
共同社報導，據悉Seedance 2.0允許用戶使用日本動漫角色生成影片，小野田紀美在內閣會議後的記者會說道，「將加速掌握實際情況」，透露日本政府有意展開調查。
經由Seedance 2.0製作的許多影片近日於社群平台廣泛流傳，其中還有貌似日本首相高市早苗的人物登場。
小野田紀美指出，已得知影片傳播實際狀況，並強調「如果是未取得著作權所有者許可而使用著作物的情況，無法視若無睹」，會跟字節跳動溝通，努力改善此事。
「香港01」等媒體今天報導，中國一名網友用AI生成影片並發布於社群媒體上，內容是日本特攝電視影集英雄「超人力霸王」毆打貌似高市早苗的人物，此舉引來日本網友批評。
除了前述生成影片，其他AI相關服務也存在未獲許可卻使用既有角色或現實人物製作圖像或影片的情況，此現象已成為社會問題。
