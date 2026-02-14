美國1月CPI降至2.4%低於預期 拜能源價格下滑之賜

中央社／ 華盛頓13日綜合外電報導

美國勞工部今天公布，美國1月消費者物價指數（CPI）較去年同期上漲2.4%，比去年12月的通貨膨脹率2.7%降溫，也略低於分析師預期，主要由於能源價格下滑。

法新社報導，近幾個月來，對於生活成本負擔能力的擔憂成為美國民眾最關注議題之一，因為食物等品項的漲價已證實難以抑制，美國總統川普（DonaldTrump）加徵關稅的效應也開始在境內發威。

今天的數據便顯示，美國1月食品價格與去年同期相比上漲了2.9%。

這段期間美國業者也通報業務成本升高，但許多公司已嘗試在關稅預定調高前囤積庫存來緩和衝擊，避免將多出的成本全部轉嫁給消費者。

今天的報告可見，美國1月CPI與前月相較略增0.2%，同樣較12月增幅0.3%微降，多虧包括汽油在內的能源價格月減1.5%。不過，食品價格仍比12月上漲0.2%。

去除波動較大的食品與能源價格後，美國1月核心通膨率為2.5%，也是較去年12月的物價漲勢稍微降溫。

美國 能源 消費者

