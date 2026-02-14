美上月CPI年增2.4% 凸顯通膨壓力減輕

美國勞工統計局13日公布，元月消費者物價指數（CPI）比12月上升0.2%，低於預估及去年12月時的0.3%升幅；比去年同期上升2.4%，低於預估的2.5%，更比12月時的2.7%升幅明顯下降，顯示通膨壓力減輕，預料聯準會（Fed）將不急於3月降息。

核心CPI比12月上升0.3%，符合預估，比12月時的0.2%升幅略高，也是去年8月來最大單月升幅。若與去年同期相比，則上升2.5%，符合預估，但比12月時的2.6%略低，也是2021年來最小升幅。月升幅大，年升幅小，主要是去年元月時的比較基期偏高所致。

元月整體及核心CPI年升幅都比去年12月進一步下降，且符合或低於預估，顯示通膨壓力持續減輕。加上先前公布的元月就業數據超強，經濟學者認為美國經濟更趨向「軟著陸」，預料聯準會（Fed）將不急於3月降息，市場則預期今年降息幅度擴大到3碼的機率達到50%。