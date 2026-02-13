為何富不過三代？ 富爸爸清崎點名「5C陷阱」：富養毀了孩子一生

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，為何會富不過三代，原因出在許多父母給了他們孩子「5C」。 圖／擷自清崎X
暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎表示，為何會富不過三代，原因出在許多父母給了他們孩子「5C」。 圖／擷自清崎X

暢銷書「富爸爸窮爸爸」作者羅伯特．清崎12日在社群平台發文，評論為何許多家族都會富不過三代，他認為原因出在許多父母給了他們的小孩「5C」，因此才會毀掉了他們小孩的人生

清崎表示，這5C當中的第一個C就是「現金」（Cash），他們提供孩子金錢，而且從來也不期待孩子自己賺錢；第二個C則是「大學」（College），他們提供子女包括大學在內所有的教育費用。

第三個C則是「汽車」（Car），他們替孩子購買汽車，甚至還幫忙負擔油錢、保險費和維修費；第四個C則是「公寓」（Condo），他們替孩子買下人生第一間房。

最後一個C還是「現金」（Cash），他們甚至替孩子成立信託基金，讓孩子永遠學不會為未來規劃預算、付出犧牲和投資。

清崎表示，這就是為何許多家族財富都會被第三代消失的原因，因為第一代建立財富、第二代享受財富、第三代流失財富。

財富 爸爸 人生

