美股投資人轉向亞洲AI商機 條條大路通台積

AI支出暴增、以及可能干擾企業營運的「AI恐慌交易」蔓延，使美股諸多類股如骨牌般連番倒下，投資人轉向主宰AI供應鏈的亞洲找機會，更有基金經理人認為，AI商機「條條大路通往台積電」。

美國投銀D.A. Davidson也給予台積電ADR「買進」評級，看好擁有「多道執行面的護城河」。

AI工具可能衝擊軟體服務業的憂慮，已重創金融數據與軟體供應商、保險經紀商、財富管理和經紀商、商用不動產及物流類股。面對這波亂局短期可能還不會結束，投資人除湧入押注不會受AI衝擊的股票，例如消費必需品和公用事業股，也直接買進亞洲AI硬體供應鏈股票。

MSCI亞太指數今年來累計漲逾12%，凸顯市場資金偏好已從面臨龐大支出憂慮的AI先驅，轉向擁有強烈定價權的硬體生產商。寶盛（Julius Baer）香港研究部門主管唐理查（音譯，Richard Tang）指出，美國主要憂慮是超大型雲端業者砸重金，而亞洲許多科技業者居上游，最後不管誰勝出，上游業者都能從下游企業收到營收。亞洲集結先進晶片製造商、代工廠及組裝業者，是AI基礎設施的關鍵。

儘管亞洲無法完全自外於全球動盪，但目前亞股表現預料將繼續優於其他地區，要歸功於當地企業在AI生態系各自扮演不同角色、價位較低及獲利成長較強。

Alphinity投資管理公司客戶投資組合經理人蓉克說，「我們正投資於晶片製造商等促成AI的企業」，「我們一大部位就是台積電（2330），也將持續青睞該股，條條AI大路通往台積電」。

D.A. Davidson分析師陸里亞也開始追蹤台積電，給予「買進」評級，目標價450美元，看漲逾22%，認為台積電是「AI周期核心一環，能在各種情境下奪得絕大部分獲利」。他表示，台積電擁有「多道執行護城河」，隨AI運算規模擴大，擁有「長久的自我強化優勢」，這種競爭優勢源於能「一再地把架構轉型，工業化為可預測且高產量平台」的能力，優異的執行能力更體現在毛利率達到令人驚豔的59.89%，「雖然台積電面臨台灣相關地緣政治疑慮於理有據，但這項風險可規避」。

摩根大通資產管理公司全球市場策略師艾莉雅加認為，美國一些傷疤同時也是亞洲的利多，特別是運用代理AI所需的硬體基礎設施，市場正真正為「AI代理的ChatGPT時刻」定價。