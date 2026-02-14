聽新聞
0:00 / 0:00
歐美物流股 恐慌交易受害者…貨運商去中間化疑慮再起
歐美物流股12日重摔，成為人工智慧（AI）「恐慌交易」的最新受害者。而這場拋售潮的核心，是一家市值僅600萬美元、原本賣卡拉OK伴唱機的公司：Algorhythm控股公司。
羅素3000卡車運輸指數下滑6.6%。其中，C.H. Robinson Worldwide大跌15%；Landstar System則下殺16%。這是物流股自去年4月貿易戰引發市場崩盤以來最慘重的跌幅。藥品通路股也受到這波拋售潮波及，麥卡遜（McKesson）與康德樂（Cardinal Health）雙雙下跌約4%。
物流股的拋售潮也蔓延至歐洲，丹麥的DSV A/S收盤重挫11%，瑞士企業德迅（Kuehne + Nagel）也急挫13%。這都是因為，前身為The Singing Machine Company的Algorhythm控股公司宣布，旗下的SemiCab平台正協助客戶在不增加營運人力的情況下，將貨運量提升300%至400%。
Algorhythm在2024年轉型為AI物流公司之前，主要是銷售卡拉OK伴唱機，截至9月30日止的單季營收不到200萬美元，同期淨損近300萬美元。在消息公布後，該公司股價收盤飆漲30%至1.08美元，盤中一度狂飆82%。
花旗集團（Citigroup）分析師羅沙（Ariel Rosa）說：「我可能更傾向於懷疑這家特別公司是否真的能顛覆整個產業，但終將有人會介入並試圖顛覆產業這個想法，看起來機率相當高。」
負責追蹤卡車運輸股的Benchmark分析師庫恩（Christopher Kuhn）說：「令人擔憂的是，這可能會讓貨運代理商被去中間化，這也是為什麼他們受創最深的原因，」「整個產業都受到打擊，但主要集中在代理商這一方。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。