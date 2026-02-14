快訊

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

歐美物流股 恐慌交易受害者…貨運商去中間化疑慮再起

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國卡車運輸示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場
美國卡車運輸示意圖。圖／AI生成，非新聞當事人、非新聞現場

歐美物流股12日重摔，成為人工智慧（AI）「恐慌交易」的最新受害者。而這場拋售潮的核心，是一家市值僅600萬美元、原本賣卡拉OK伴唱機的公司：Algorhythm控股公司。

羅素3000卡車運輸指數下滑6.6%。其中，C.H. Robinson Worldwide大跌15%；Landstar System則下殺16%。這是物流股自去年4月貿易戰引發市場崩盤以來最慘重的跌幅。藥品通路股也受到這波拋售潮波及，麥卡遜（McKesson）與康德樂（Cardinal Health）雙雙下跌約4%。

物流股的拋售潮也蔓延至歐洲，丹麥的DSV A/S收盤重挫11%，瑞士企業德迅（Kuehne + Nagel）也急挫13%。這都是因為，前身為The Singing Machine Company的Algorhythm控股公司宣布，旗下的SemiCab平台正協助客戶在不增加營運人力的情況下，將貨運量提升300%至400%。

Algorhythm在2024年轉型為AI物流公司之前，主要是銷售卡拉OK伴唱機，截至9月30日止的單季營收不到200萬美元，同期淨損近300萬美元。在消息公布後，該公司股價收盤飆漲30%至1.08美元，盤中一度狂飆82%。

花旗集團（Citigroup）分析師羅沙（Ariel Rosa）說：「我可能更傾向於懷疑這家特別公司是否真的能顛覆整個產業，但終將有人會介入並試圖顛覆產業這個想法，看起來機率相當高。」

負責追蹤卡車運輸股的Benchmark分析師庫恩（Christopher Kuhn）說：「令人擔憂的是，這可能會讓貨運代理商被去中間化，這也是為什麼他們受創最深的原因，」「整個產業都受到打擊，但主要集中在代理商這一方。」

物流 分析師 機率

延伸閱讀

祝壽童永百歲、向童子瑋傳授治理心法 宋楚瑜：要有長遠藍圖

別再開「20元賣場」！追星族痛失萬元周邊 內行曝3守則自保

Coupang酷澎春節送禮神隊友　火箭速配全台最快隔日到貨

美股遇「AI恐慌」賣壓 投資人轉向亞洲 「條條大路通往台積電」

相關新聞

阿裡巴巴或被列入五角大樓「黑名單」

（德國之聲中文網）兩名知情人士表示，特朗普政府預計最早將於周五（2月13日）把包括阿裡巴巴（Alibaba）在內的多家公司列入一份被指與中國軍方有關聯的企業名單。 五角大樓的“1260H名單”—

美上月CPI年增2.4% 凸顯通膨壓力減輕

美國勞工統計局13日公布，元月消費者物價指數（CPI）比12月上升0.2%，低於預估及去年12月時的0.3%升幅；比去年...

歐美物流股 恐慌交易受害者…貨運商去中間化疑慮再起

歐美物流股12日重摔，成為人工智慧（AI）「恐慌交易」的最新受害者。而這場拋售潮的核心，是一家市值僅600萬美元、原本賣...

應材財測佳 早盤股價飆

應用材料本季業績展望樂觀出乎意料，顯示AI與記憶體的需求正帶動晶片製造設備的買氣。應材13日早盤應聲大漲近12%。為了趕...

Google AI模型升級…功力大增 OpenAI也發布新產品

Google母公司字母（Alphabet）發布了旗下AI模型Gemini Deep Think的重大升級，在頂尖程式競賽...

美股投資人轉向亞洲AI商機 條條大路通台積

AI支出暴增、以及可能干擾企業營運的「AI恐慌交易」蔓延，使美股諸多類股如骨牌般連番倒下，投資人轉向主宰AI供應鏈的亞洲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。