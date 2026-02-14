快訊

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

聽新聞
0:00 / 0:00

應材財測佳 早盤股價飆

經濟日報／ 編譯黃淑玲、記者尹慧中／綜合報導

應用材料本季業績展望樂觀出乎意料，顯示AI與記憶體的需求正帶動晶片製造設備的買氣。應材13日早盤應聲大漲近12%。為了趕上需求，這家美國最大半導體製造設備供應商，計劃在本年度把半導體設備業務擴大逾20%，法人看好應材相關概念股京鼎（3413）營運表現可期。

應材上季（截至1月25日的三個月，公司會計年度第1季）營收年減2%至70.1億美元，但減幅比市場預期的少很多，分析師原估營收只會有68.6億美元。上季每股純益2.38美元，也優於預期的2.21美元。

展望本季（止於4月30日的三個月，會計年度第2季）營收可達76.5億美元左右，遠優於分析師平均預估的70.3億美元。扣除部分項目後的每股純益，估計約為2.64美元，亦高於預期的2.29美元。

執行長迪克森（Gary Dickerson）在聲明中表示：「產業對AI運算的投資加速，正推動公司的業績表現。」

應材先前因為美國政府對中國大陸的科技出口管制，營運成長放緩，現在看到反彈。

其中，記憶體製造設備的需求勢必成為一大亮點，因為三星電子與美光科技等客戶都在擴大生產規模，因應市場短缺。

迪克森特別提到，AI運算系統必備的高頻寬記憶體（HBM）是關鍵驅動力。他說：「我們預期今年半導體設備業務的成長將超過20%。」他認為，需求和成長動能將持續到2027年。

另外，應材最近也解決了一項法律爭端。本周稍早，應材宣布計劃支付2.525億美元，與美國商務部就調查違規出貨到中國大陸一案，進行和解，結束這場持續數年的糾紛。

應材股價去年上漲了58%，但仍落後於其他同業的爆發性表現，例如，科林研發（Lam Research）去年股價上漲超過一倍、科磊（KLA）漲幅高達93%。受應材周四最新財報利多激勵，科林研發和科磊的股價在盤後也同步上漲。

半導體 美國

延伸閱讀

美光：HBM4提前供貨客戶

聯想：記憶體短缺 衝擊PC出貨

就市論勢／光通訊、記憶體 後市可期

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

相關新聞

阿裡巴巴或被列入五角大樓「黑名單」

（德國之聲中文網）兩名知情人士表示，特朗普政府預計最早將於周五（2月13日）把包括阿裡巴巴（Alibaba）在內的多家公司列入一份被指與中國軍方有關聯的企業名單。 五角大樓的“1260H名單”—

美上月CPI年增2.4% 凸顯通膨壓力減輕

美國勞工統計局13日公布，元月消費者物價指數（CPI）比12月上升0.2%，低於預估及去年12月時的0.3%升幅；比去年...

歐美物流股 恐慌交易受害者…貨運商去中間化疑慮再起

歐美物流股12日重摔，成為人工智慧（AI）「恐慌交易」的最新受害者。而這場拋售潮的核心，是一家市值僅600萬美元、原本賣...

應材財測佳 早盤股價飆

應用材料本季業績展望樂觀出乎意料，顯示AI與記憶體的需求正帶動晶片製造設備的買氣。應材13日早盤應聲大漲近12%。為了趕...

Google AI模型升級…功力大增 OpenAI也發布新產品

Google母公司字母（Alphabet）發布了旗下AI模型Gemini Deep Think的重大升級，在頂尖程式競賽...

美股投資人轉向亞洲AI商機 條條大路通台積

AI支出暴增、以及可能干擾企業營運的「AI恐慌交易」蔓延，使美股諸多類股如骨牌般連番倒下，投資人轉向主宰AI供應鏈的亞洲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。