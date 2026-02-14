快訊

不斷更新／春節連假首日清晨霧擾國道 南下車潮今湧現 避開5地雷路段

Google AI模型升級…功力大增 OpenAI也發布新產品

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
AI示意圖。路透
Google母公司字母（Alphabet）發布了旗下AI模型Gemini Deep Think的重大升級，在頂尖程式競賽平台Codeforces的Elo評分系統中，拿下3,455的高分，全球僅不到十人比它高。同日，OpenAI發布首款由半導體新創Cerebras Systems晶片運作的AI模型，拓展輝達之外的晶片供應來源。

這個名為Gemini 3 Deep Think的模型，在人類的最後考試（Humanity's Last Exam）取得48.4%的答對率，在ARC-AGI-2測試中達到84.6%。Google提到，Gemini 3 Deep Think在數學與物理相關競賽級基準上都達到金牌水準。

Gemini 3 Deep Think使用Google的搜尋，避免進行研究時資訊不精確或錯誤引用，在數學和科學研究擁有更佳表現，能幫助科學家將理論化為實際應用。

另一方面，OpenAI 12日推出GPT-5.3-Codex精簡版：GPT-5.3-Codex-Spark，能讓軟體工程師快速完成編輯特定程式碼區塊並執行測試。使用者可以隨時中斷作業，或要求模型處理其他程式碼相關工作，無需枯等跑完運算。

這個AI模型是在Cerebras的硬體上運行，以提升AI模型的反應速度。

OpenAI發言人12日重申，該公司和輝達的合作夥伴關係是「核心基礎」，OpenAI最強大的AI模型是雙方「多年來在硬體和軟體工程領域並肩合作」的成果，「這就是為什麼我們以輝達做為訓練和推論架構的核心，同時透過與Cerebras、超微和博通的合作，刻意擴大其周邊的生態系」。

另外，據彭博報導，OpenAI已向美國國會議員發出警告，指控中國大陸競爭對手DeepSeek利用不公平且日益精細的手段，從美國領先的AI模型中擷取結果，訓練R1聊天機器人。

OpenAI 美國國會議員 Gemini

Google AI模型升級…功力大增 OpenAI也發布新產品

