快訊

美股早盤／CPI沒驚喜三大指數震盪 應材飆漲12%拉抬費半

人才荒…學界延後退休者眾 公立大學正教授7成逾55歲

還能這樣玩？新北高手百萬大紅包一次對中7注 700萬爽入袋

美股早盤／CPI沒驚喜三大指數震盪 應材飆漲12%拉抬費半

經濟日報／ 編譯林文彬／綜合外電
美國股市三大指數13日早盤狹幅拉鋸。路透
美國股市三大指數13日早盤狹幅拉鋸。路透

美國股市13日早盤狹幅震盪，最新消費者通膨數據與預期相去不遠，無助於推升聯準會（Fed）降息預期。半導體巨擘應用材料（Applied Materials）股價13日早盤在上季財報亮眼和展望振奮人心帶動下大漲逾一成，激勵費城半導體指數一度攀升1%。

美股標普500指數13日早盤微漲0.08%，報6,838.1點，道瓊工業指數跌61.61點或0.12%至49,390.37點，那斯達克綜合指數幾乎持平；費城半導體指數最多上漲1%，隨後由紅翻黑，但不久後又重拾漲勢。

美國勞工統計局（BLS）13日公布，1月消費者物價指數（CPI）比去年同期上漲2.4%，漲幅略小於市場預估的2.5%；剔除價格常劇烈波動食品與能源的核心CPI漲幅為2.5%，符合市場預期。芝商所（CME）FedWatch工具顯示，美國1月CPI出爐後Fed 3月利率按兵不動機率仍高於九成，4月決議利率維持不變的機率也仍高於70%。

TradeStation全球市場策略主管羅素（David Russell）說：「通膨率仍遠高於Fed目標，從短期來看影響微乎其微…政策預期不會快速轉向。」

應用材料上季營收下滑2%至70.1億美元，減幅遠小於市場預期，本季營收預估將達到76.5億美元左右，高於分析師平均預估的70.3億美元。應用材料股價13日早盤勁揚12%；台積電ADR跌0.2%，報367.55美元。

指數 Fed 美股

延伸閱讀

主計總處大舉上修 估115年經濟成長率衝7.71%

微軟AI部門執行長預測「未來1年半」 AI將自動化多數白領工作

香港2025年廉潔度躍升五位 全球排名12、亞洲第二

期貨商論壇／匯率期 避險優選

相關新聞

美股早盤／CPI沒驚喜三大指數震盪 應材飆漲12%拉抬費半

美國股市13日早盤狹幅震盪，最新消費者通膨數據與預期相去不遠，無助於推升聯準會（Fed）降息預期。半導體巨擘應用材料（A...

美元月CPI進一步顯示通膨降溫 但預期3月Fed仍將維持利率不變

美國勞工統計局13日公布，今年元月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力持續減輕，整體及核心CPI年升幅都比去年12月進一...

Meta智慧眼鏡傳最快今年「加裝人臉辨識」 原因和政治騷亂有關

臉書五年前關閉了在照片上標註人物的人臉辨識系統，並表示希望為這項引起隱私和法律疑慮的技術找到「正確平衡」，但這項技術如今...

中國大陸對歐盟乳品徵反補貼關稅 布魯塞爾控無正當理由

中國昨天對歐洲聯盟（EU）部分乳製品加徵最高11.7%、為期5年的反補貼關稅。歐盟今天表示，這項行動並無正當理由

亞股隨美股走低…投資人重新評估AI投資風險 並關注美通膨數據

亞洲股市今天下挫，隨著美國股市再度出現科技股領跌而走弱，主因是投資人正重新評估他們龐大的人工智慧（AI）相關投資，市場同...

微軟AI部門執行長預測「未來1年半」 AI將自動化多數白領工作

微軟人工智慧（AI）部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）在接受英國金融時報（FT）訪問時預測，人工智慧（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。