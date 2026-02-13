快訊

還能這樣玩？新北高手百萬大紅包一次對中7注 700萬爽入袋

高公局揭春節連假首日熱點 「國道5大路段易塞」建議下午再出發

過年蒸年糕最忌諱這句話 網痛揭傳說「邪門到不行」：千萬別試

中國大陸對歐盟乳品徵反補貼關稅 布魯塞爾控無正當理由

中央社／ 布魯塞爾13日綜合外電報導

中國昨天對歐洲聯盟（EU）部分乳製品加徵最高11.7%、為期5年的反補貼關稅。歐盟今天表示，這項行動並無正當理由。

法新社報導，中國商務部昨天宣布，經調查裁定，一些原產於歐盟的乳製品獲得補貼，對中國相關產業造成實質損害。

有鑑於此，中方自13日起對這些產品徵收7.4%至11.7%關稅，包括新鮮及加工起司、凝乳、藍紋起司及幾款牛奶與鮮奶油。新稅率比去年12月初步徵收的21.9%至42.7%低許多。

歐盟貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）今天在記者會上表示，儘管中方最終確定稅率比初步階段低許多，但「我們認為，這些措施並無事實根據或正當理由」。

他說：「我們仍堅定認為，這些調查一開始就不該發生。因為依照我方判斷，相關申請缺乏足夠證據，來讓啟動這類程序合理化。」

他進一步表示，歐盟執行機關如今將評估這些關稅的影響，布魯塞爾也會依照國際貿易規則來捍衛歐盟乳業利益。

吉爾說：「我們將查看接下來手中有哪些選項，包括可能在世界貿易組織（WTO）採取行動。」

歐盟 稅率 布魯塞爾

延伸閱讀

稱花近8千億美元換省5%關稅 賴士葆：這筆買賣有成功嗎

台美簽署貿易協定 民眾黨團：投19.73兆換15%關稅划算嗎？

歐盟承諾改革經濟抗衡中美 唯聯合發債立場仍分歧

歐盟碳市場改革 對接2040減排85%氣候目標

相關新聞

美元月CPI進一步顯示通膨降溫 但預期3月Fed仍將維持利率不變

美國勞工統計局13日公布，今年元月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力持續減輕，整體及核心CPI年升幅都比去年12月進一...

Meta智慧眼鏡傳最快今年「加裝人臉辨識」 原因和政治騷亂有關

臉書五年前關閉了在照片上標註人物的人臉辨識系統，並表示希望為這項引起隱私和法律疑慮的技術找到「正確平衡」，但這項技術如今...

中國大陸對歐盟乳品徵反補貼關稅 布魯塞爾控無正當理由

中國昨天對歐洲聯盟（EU）部分乳製品加徵最高11.7%、為期5年的反補貼關稅。歐盟今天表示，這項行動並無正當理由

亞股隨美股走低…投資人重新評估AI投資風險 並關注美通膨數據

亞洲股市今天下挫，隨著美國股市再度出現科技股領跌而走弱，主因是投資人正重新評估他們龐大的人工智慧（AI）相關投資，市場同...

微軟AI部門執行長預測「未來1年半」 AI將自動化多數白領工作

微軟人工智慧（AI）部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）在接受英國金融時報（FT）訪問時預測，人工智慧（...

高市勝選後…投資人了結獲利、科技股賣壓加重 日股回檔

日本首相高市早苗歷史性勝選帶動強勁漲勢後，投資人了結獲利，加上華爾街因科技公司獲利前景堪憂引發賣壓，市場氣氛轉趨低迷，東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。