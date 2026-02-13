中國大陸對歐盟乳品徵反補貼關稅 布魯塞爾控無正當理由

中國昨天對歐洲聯盟（EU）部分乳製品加徵最高11.7%、為期5年的反補貼關稅。歐盟今天表示，這項行動並無正當理由。

法新社報導，中國商務部昨天宣布，經調查裁定，一些原產於歐盟的乳製品獲得補貼，對中國相關產業造成實質損害。

有鑑於此，中方自13日起對這些產品徵收7.4%至11.7%關稅，包括新鮮及加工起司、凝乳、藍紋起司及幾款牛奶與鮮奶油。新稅率比去年12月初步徵收的21.9%至42.7%低許多。

歐盟貿易事務發言人吉爾（Olof Gill）今天在記者會上表示，儘管中方最終確定稅率比初步階段低許多，但「我們認為，這些措施並無事實根據或正當理由」。

他說：「我們仍堅定認為，這些調查一開始就不該發生。因為依照我方判斷，相關申請缺乏足夠證據，來讓啟動這類程序合理化。」

他進一步表示，歐盟執行機關如今將評估這些關稅的影響，布魯塞爾也會依照國際貿易規則來捍衛歐盟乳業利益。

吉爾說：「我們將查看接下來手中有哪些選項，包括可能在世界貿易組織（WTO）採取行動。」