快訊

還能這樣玩？新北高手百萬大紅包一次對中7注 700萬爽入袋

高公局揭春節連假首日熱點 「國道5大路段易塞」建議下午再出發

過年蒸年糕最忌諱這句話 網痛揭傳說「邪門到不行」：千萬別試

聽新聞
0:00 / 0:00

美元月CPI進一步顯示通膨降溫 但預期3月Fed仍將維持利率不變

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
最新數據顯示，美國今年元月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力持續減輕。路透
最新數據顯示，美國今年元月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力持續減輕。路透

美國勞工統計局13日公布，今年元月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力持續減輕，整體及核心CPI年升幅都比去年12月進一步下降，且符合或低於低於預估。不過由於元月就業數據超強，預料聯準會Fed）將不急於在3月降息

各項數據如下：

元月整體CPI月增0.2%，低於預估及去年12月時的0.3%升幅；比去年同期上升2.4%，低於預估的2.5%，更比12月時的2.7%升幅明顯下降。

核心CPI比去年12月上升0.3%，符合預估，比12月時的0.2%升幅略高；比去年同期上升2.5%，符合預估，但比12月時的2.6%略低。

元月扣除通膨之後的實質平均時薪比去年同期上升1.2%，高於12月時的1.0%（修正數）升幅；實質平均周薪更大幅上升1.9%，增幅遠高於12月時的0.7%（修正數）。

CPI 通膨 聯準會 物價 美國 降息 消費者 Fed

延伸閱讀

主計總處大舉上修 估115年經濟成長率衝7.71%

香港2025年廉潔度躍升五位 全球排名12、亞洲第二

鰻魚飯名店「肥前屋」復活「3月再見」！熄燈7個月傳出好消息

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

相關新聞

美元月CPI進一步顯示通膨降溫 但預期3月Fed仍將維持利率不變

美國勞工統計局13日公布，今年元月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力持續減輕，整體及核心CPI年升幅都比去年12月進一...

Meta智慧眼鏡傳最快今年「加裝人臉辨識」 原因和政治騷亂有關

臉書五年前關閉了在照片上標註人物的人臉辨識系統，並表示希望為這項引起隱私和法律疑慮的技術找到「正確平衡」，但這項技術如今...

中國大陸對歐盟乳品徵反補貼關稅 布魯塞爾控無正當理由

中國昨天對歐洲聯盟（EU）部分乳製品加徵最高11.7%、為期5年的反補貼關稅。歐盟今天表示，這項行動並無正當理由

亞股隨美股走低…投資人重新評估AI投資風險 並關注美通膨數據

亞洲股市今天下挫，隨著美國股市再度出現科技股領跌而走弱，主因是投資人正重新評估他們龐大的人工智慧（AI）相關投資，市場同...

微軟AI部門執行長預測「未來1年半」 AI將自動化多數白領工作

微軟人工智慧（AI）部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）在接受英國金融時報（FT）訪問時預測，人工智慧（...

高市勝選後…投資人了結獲利、科技股賣壓加重 日股回檔

日本首相高市早苗歷史性勝選帶動強勁漲勢後，投資人了結獲利，加上華爾街因科技公司獲利前景堪憂引發賣壓，市場氣氛轉趨低迷，東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。