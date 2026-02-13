美元月CPI進一步顯示通膨降溫 但預期3月Fed仍將維持利率不變

美國勞工統計局13日公布，今年元月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力持續減輕，整體及核心CPI年升幅都比去年12月進一步下降，且符合或低於低於預估。不過由於元月就業數據超強，預料聯準會（Fed）將不急於在3月降息。

各項數據如下：

元月整體CPI月增0.2%，低於預估及去年12月時的0.3%升幅；比去年同期上升2.4%，低於預估的2.5%，更比12月時的2.7%升幅明顯下降。

核心CPI比去年12月上升0.3%，符合預估，比12月時的0.2%升幅略高；比去年同期上升2.5%，符合預估，但比12月時的2.6%略低。

元月扣除通膨之後的實質平均時薪比去年同期上升1.2%，高於12月時的1.0%（修正數）升幅；實質平均周薪更大幅上升1.9%，增幅遠高於12月時的0.7%（修正數）。