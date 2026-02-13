快訊

還能這樣玩？新北高手百萬大紅包一次對中7注 700萬爽入袋

高公局揭春節連假首日熱點 「國道5大路段易塞」建議下午再出發

過年蒸年糕最忌諱這句話 網痛揭傳說「邪門到不行」：千萬別試

聽新聞
0:00 / 0:00

Meta智慧眼鏡傳最快今年「加裝人臉辨識」 原因和政治騷亂有關

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
Meta據傳將在最快今年推出的新款智慧眼鏡加入人臉辨識功能。路透
Meta據傳將在最快今年推出的新款智慧眼鏡加入人臉辨識功能。路透

臉書五年前關閉了在照片上標註人物的人臉辨識系統，並表示希望為這項引起隱私和法律疑慮的技術找到「正確平衡」，但這項技術如今將在其母公司Meta智慧眼鏡上回歸。

四名匿名知情人士向紐約時報表示，Meta計劃在最快今年推出的智慧眼鏡中加入該功能（內部稱之為「Name Tag」），將使配戴者可透過Meta的人工智慧（AI）助理辨識見到的人，並得到相關資訊。

這項計畫仍有可能生變。但Meta的內部備忘錄表示，美國的政治騷亂對這項功能的推出而言是個好時機

根據一份來自負責包括智慧眼鏡等硬體的Meta Reality Labs文件，「我們將在動態政治環境下推出，因為許多預料會攻擊我們的公民社會團體，會將資源專注在其他疑慮上」。

人臉辨識技術的潛在用途長期以來一直引起公民自由和隱私疑慮，擔心被政府用來監控人民或打壓異議、被企業用來追蹤不知情的客戶，或被變態份子不當利用。

Meta曾考慮在2021年推出的第一代雷朋智慧眼鏡加入這項功能，但因技術挑戰和道德疑慮作罷。但隨著川普政府靠攏科技大廠，Meta的智慧眼鏡也獲得意外商業成功，該公司又重新投入這項努力。

其中兩名知情人士表示，Meta還在考慮這項技術應該開放辨識到何種程度。可能選項包括可辨識用戶認識的人，因為他們雙方有在Meta平台（如Instagram）上有聯繫，以及雖然用戶不認識、但對方在Meta平台上有公開帳號的人。

Meta聲明表示：「我們正在打造能夠幫助數以百萬計民眾聯繫和豐富生活的產品。雖然我們經常聽到人們對這類功能有興趣，有些產品也已經存在於市場，但我們仍在思考各種選項，並將會在我們要推出任何產品之際和之前，採取深思熟慮作法。」

人臉辨識 隱私 臉書 Meta 智慧眼鏡 AI 美國

延伸閱讀

邊境巡邏隊簽約Clearview 增AI人臉辨識工具 可使用600億張網路公開照

彭博：台灣經濟成長前景大好 央行升息選項浮上檯面

AI基建垃圾債資金也插一腳！輝達傳將租用垃圾債券支持的資料中心

Meta AI大基建 台鏈進補…緯創、英業達、仁寶等接單動能看增

相關新聞

美元月CPI進一步顯示通膨降溫 但預期3月Fed仍將維持利率不變

美國勞工統計局13日公布，今年元月消費者物價指數（CPI）顯示通膨壓力持續減輕，整體及核心CPI年升幅都比去年12月進一...

Meta智慧眼鏡傳最快今年「加裝人臉辨識」 原因和政治騷亂有關

臉書五年前關閉了在照片上標註人物的人臉辨識系統，並表示希望為這項引起隱私和法律疑慮的技術找到「正確平衡」，但這項技術如今...

中國大陸對歐盟乳品徵反補貼關稅 布魯塞爾控無正當理由

中國昨天對歐洲聯盟（EU）部分乳製品加徵最高11.7%、為期5年的反補貼關稅。歐盟今天表示，這項行動並無正當理由

亞股隨美股走低…投資人重新評估AI投資風險 並關注美通膨數據

亞洲股市今天下挫，隨著美國股市再度出現科技股領跌而走弱，主因是投資人正重新評估他們龐大的人工智慧（AI）相關投資，市場同...

微軟AI部門執行長預測「未來1年半」 AI將自動化多數白領工作

微軟人工智慧（AI）部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）在接受英國金融時報（FT）訪問時預測，人工智慧（...

高市勝選後…投資人了結獲利、科技股賣壓加重 日股回檔

日本首相高市早苗歷史性勝選帶動強勁漲勢後，投資人了結獲利，加上華爾街因科技公司獲利前景堪憂引發賣壓，市場氣氛轉趨低迷，東...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。