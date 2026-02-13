亞股隨美股走低…投資人重新評估AI投資風險 並關注美通膨數據

快訊

中央社／ 香港13日綜合外電報導
亞洲股市今天下挫，隨著美國股市再度出現科技股領跌而走弱，主因是投資人正重新評估他們龐大的人工智慧（AI）相關投資，市場同時關注美國稍晚公布的通膨數據。

法新社報導，經過上週資產市場大幅波動之後，這幾天交易市場逐漸恢復平靜，受惠於美國就業數據遠優於預期，有效紓解對全球最大經濟體的疑慮。

然而，市場對於投入數千億美元建構AI基礎設施的發展開始產生疑慮，加上過去幾天企業又宣布更多投資，外界更擔心這些鉅資究竟何時、甚至是否能帶來回報。

本月推出一系列能在法律、銷售及行銷等多領域執行關鍵任務的新AI工具，更加劇企業面對競爭的壓力。

分析師指出，這波現象讓投資人調整AI投資方向，晶片製造商及相關基礎建設企業成為最大受益者。

墨爾本券商激石集團（Pepperstone Group）研究主管魏斯頓（Chris Weston）表示：「人工智慧的發展，特別是各種通用人工智慧（AGI）產品的推出，整體理解仍相當有限，要有效評估未來風險和確定性…某種程度上都只能猜測。」

這些憂慮近幾個月來拖累美國科技股表現，蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）和臉書（Facebook）母公司Meta等企業都受到影響，但位於上游、許多設在亞洲的科技供應鏈企業則漲勢強勁。

美國華爾街股市12日收黑，那斯達克指數重挫超過2%，標普500指數跌幅也超過1%，兩指數皆由年初至今轉為下跌，道瓊工業指數同樣走低。

亞洲主要股市今天也全面收跌，香港、東京、首爾、上海、雪梨、新加坡、威靈頓、曼谷、孟買、馬尼拉及雅加達都受到波及。

不過，晶片製造商類股表現突出，股價大幅上漲。三星（Samsung）股價在韓股走揚超過1%，在東京上市的愛德萬測試（Advantest）和東京威力科創（Tokyo Electron）也有類似漲幅，中芯國際（SMIC）在香港的股價同樣勁揚。

