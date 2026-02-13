微軟AI部門執行長預測「未來1年半」 AI將自動化多數白領工作

微軟人工智慧（AI）部門執行長蘇萊曼（Mustafa Suleyman）在接受英國金融時報（FT）訪問時預測，人工智慧（AI）將在未來12-18個月內，把「如果不是全部、也是多數」的白領階級工作自動化。

蘇萊曼在11日刊出的專訪中說，「我認為（AI在）如果不是全部、也會是多數的專業任務，擁有人類水準的表現」，「因此，坐在電腦前的白領工作者，無論是律師、會計師、專案經理還是行銷人員，多數這些任務將在未來12-18個月內由AI完全自動化」。

他說，在軟體工程領域已能觀察到這種趨勢，軟體工程師正使用AI輔助編碼，從事「絕大部分的程式碼生產工作」，「這是過去六個月內發生的事」。

AI在過去五年的快速進步，已對部分白領階級的工作方式，造成實際且有紀錄可考的改變。

一些AI領袖和先驅表示，AI將進步到足以取代所有勞動力。例如電腦科學家羅素（Stuart Russell）去年受訪表示，政治領袖可能因為AI而要面對「80%的失業率」，領域從外科醫生一直到執行長。

AI新創公司Anthropic共同創辦人兼執行長阿莫戴（Dario Amodei）也曾表示，AI可能消滅半數的入門級白領工作，「身為這項技術的生產者，我們有責任和義務，要對即將發生之事保持誠實」，但他認為人們還沒認知到這樣的未來。