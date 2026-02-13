日經產大臣赴美談投資 稱談判有進展但仍存重大分歧
日本經濟產業大臣赤澤亮正今天指出，日美兩國就東京5500億美元投資方案應優先啟動哪些項目，仍存在「重大分歧」。
法新社報導，赤澤目前正在華盛頓，就日本承諾在美國進行的大規模投資展開磋商。這項投資被視為交換條件，以換取美方降低對日本加徵的關稅。
赤澤對記者說：「仍有一些領域存在重大分歧。不過，我們也見到了進展。」
他表示，每次與美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）會面都確認，參與計畫的日美企業必須能夠獲得穩定利潤，絕不能承受損失。
他強調：「不會有高風險、高報酬的投資項目。」
赤澤還說，關於未來討論的時程或他下次訪問的安排，「尚未做出任何決定」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。