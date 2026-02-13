日經產大臣赴美談投資 稱談判有進展但仍存重大分歧

快訊

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

日本經濟產業大臣赤澤亮正今天指出，日美兩國就東京5500億美元投資方案應優先啟動哪些項目，仍存在「重大分歧」。

法新社報導，赤澤目前正在華盛頓，就日本承諾在美國進行的大規模投資展開磋商。這項投資被視為交換條件，以換取美方降低對日本加徵的關稅。

赤澤對記者說：「仍有一些領域存在重大分歧。不過，我們也見到了進展。」

他表示，每次與美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）會面都確認，參與計畫的日美企業必須能夠獲得穩定利潤，絕不能承受損失。

他強調：「不會有高風險、高報酬的投資項目。」

赤澤還說，關於未來討論的時程或他下次訪問的安排，「尚未做出任何決定」。

日本經濟 赤澤 美國

