應材財報／本季營收財測遠超預期 股價盤後飆近14%

應用材料（Applied Materials）本季業績展望樂觀出乎意料，顯示人工智慧（AI）與記憶體的需求，正帶動晶片製造設備的買氣。應用材料周四（12日）盤後應聲大漲近14%。

應材是美國最大的半導體製造設備供應商，公司預期本季（2到4月，會計年度第2季）營收可達約76.5億美元，金額遠優於分析師平均預估的70.3億美元。扣除部分項目後的每股純益，估計約為2.64美元，亦高於預期的2.29美元。

執行長迪克森（Gary Dickerson）在聲明中表示：「產業對AI運算的投資加速，正推動公司的業績表現。」

應材先前因為美國政府對中國大陸的科技出口管制，營運成長放緩，現在看到反彈。其中，記憶體製造設備的需求勢必成為一大亮點，因為三星電子與美光科技（Micron Technology）等客戶都在擴大生產規模，因應市場短缺。

周四財報公布後，應材股價在盤後交易時，一度噴漲近14%。正常交易時段則是收跌3.38%，報328.39美元。截至周四收盤時，今年應材股價已上漲 28%。

迪克森特別提到，AI運算系統必備的高頻寬記憶體（HBM）是關鍵驅動力。他說：「我們預期今年半導體設備業務的成長將超過20%。」

另外，應材最近也解決了一項法規爭端。本周稍早，應材宣布計劃支付2.525億美元，與美國商務部就調查違規出貨到中國一案，進行和解，結束這場持續數年的糾紛。

應材上季營收年減2%至70.1 億美元，但減幅比市場預期的少很多，分析師原估營收只會有68.6億美元。上季每股純益2.38美元，高於預期的2.21美元。

應材股價去年上漲了58%，但仍落後於其他同業的爆發性表現，例如，科林研發（Lam Research）去年股價上漲超過一倍、科磊（KLA）漲幅高達93%。受應材周四最新財報利多激勵，科林研發和科磊的股價在盤後也同步上漲。