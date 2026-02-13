快訊

升學攻略／私中入學考倒數 大撞期下的選校與備戰策略

臭豆腐太臭惹怨…住夜市旁也可天天檢舉？ 北市環保局會這麼做

你可能也中毒！偽造7-Zip官網「下載就被駭」 駭客偷網路建立「非法代理網路」

應材財報／本季營收財測遠超預期 股價盤後飆近14%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國晶片製造設備大廠應用材料（Applied Materials），本季財測報喜。 路透
美國晶片製造設備大廠應用材料（Applied Materials），本季財測報喜。 路透

應用材料（Applied Materials）本季業績展望樂觀出乎意料，顯示人工智慧（AI）與記憶體的需求，正帶動晶片製造設備的買氣。應用材料周四（12日）盤後應聲大漲近14%。

應材是美國最大的半導體製造設備供應商，公司預期本季（2到4月，會計年度第2季）營收可達約76.5億美元，金額遠優於分析師平均預估的70.3億美元。扣除部分項目後的每股純益，估計約為2.64美元，亦高於預期的2.29美元。

執行長迪克森（Gary Dickerson）在聲明中表示：「產業對AI運算的投資加速，正推動公司的業績表現。」

應材先前因為美國政府對中國大陸的科技出口管制，營運成長放緩，現在看到反彈。其中，記憶體製造設備的需求勢必成為一大亮點，因為三星電子與美光科技（Micron Technology）等客戶都在擴大生產規模，因應市場短缺。

周四財報公布後，應材股價在盤後交易時，一度噴漲近14%。正常交易時段則是收跌3.38%，報328.39美元。截至周四收盤時，今年應材股價已上漲 28%。

迪克森特別提到，AI運算系統必備的高頻寬記憶體（HBM）是關鍵驅動力。他說：「我們預期今年半導體設備業務的成長將超過20%。」

另外，應材最近也解決了一項法規爭端。本周稍早，應材宣布計劃支付2.525億美元，與美國商務部就調查違規出貨到中國一案，進行和解，結束這場持續數年的糾紛。

應材上季營收年減2%至70.1 億美元，但減幅比市場預期的少很多，分析師原估營收只會有68.6億美元。上季每股純益2.38美元，高於預期的2.21美元。

應材股價去年上漲了58%，但仍落後於其他同業的爆發性表現，例如，科林研發（Lam Research）去年股價上漲超過一倍、科磊（KLA）漲幅高達93%。受應材周四最新財報利多激勵，科林研發和科磊的股價在盤後也同步上漲。

美國 半導體

延伸閱讀

美光：HBM4提前供貨客戶

聯想：記憶體短缺 衝擊PC出貨

就市論勢／光通訊、記憶體 後市可期

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

相關新聞

應材財報／本季營收財測遠超預期 股價盤後飆近14%

應用材料（Applied Materials）本季業績展望樂觀出乎意料，顯示人工智慧（AI）與記憶體的需求，正帶動晶片製...

AI恐慌延燒 原本賣卡拉OK機的AI公司竟引發歐美物流股大地震

歐美物流股周四重摔，成為人工智慧（AI）「恐慌交易」的最新受害者。而這場拋售潮的核心，竟是一家市值僅 600 萬美元、原...

高市選舉大勝後日圓狂升 原因出在這兩因素

在日本首相高市早苗8日眾議院選舉大勝後，是什麼因素推動日圓表現力壓所有G10國家貨幣？答案是實質利率上升，以及重新燃起的...

高市減稅+投資！救日本經濟道阻且長 但眼前有張好牌

日本首相高市早苗大膽解散眾議院舉行提前大選，結果大獲成功。自民黨獲得壓倒性的多數席位：在465個席位中贏得316席，是自民黨成立以來的最佳紀錄。現在的問題是：高市早苗將如何利用這一優勢。她能否實現日本經濟數十年來一直未能實現的目標：更快的成長？

美年度赤字恐逾1.8兆美元

數據顯示，美國1月關稅收入大幅成長至300億美元，本財政年度累計關稅總額已達1,240億美元，比去年度同期大增304%。

美光：HBM4提前供貨客戶

近期研究機構SemiAnalysis發布報告指出，美光的HBM4可能無法用於輝達新一代AI的Vera Rubin產品線，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。