美金融市場／AI疑慮又掀「先斬後奏」拋售潮 那指重挫2% 金銀也崩

美國股市三大指數周四全面下挫，科技股跌勢尤為慘烈，納斯達克指數重摔 2%。對人工智慧（AI）的樂觀期待又轉向恐慌，投資人擔心 AI 將引發產業顛覆性變革，導致賣壓從科技股蔓延至運輸、金融及物流等多個領域。

道瓊工業指數 下跌 669.42 點，跌幅 1.3%，收 49,451.98 點。標普 500 指數 下跌 108.71 點，跌幅 1.6%，收 6,832.76 點。納斯達克綜合指數 下跌 469.32 點，跌幅 2%，收 22,597.15 點。

費城半導體指數大跌2.5%，輝達（NVIDIA）跌1.6%，台積電ADR跌1.6%，較台北交易溢價仍高達20.7%。

避險心理未能在貴金屬市場發酵，白銀崩跌 9.8%，黃金期貨亦下跌 2.9%。

市場目前對 AI 消息極度敏感，採取「先斬後奏」的策略。佛羅里達州公司 Algorhythm Holdings 宣布推出能提升貨運效率的 AI 工具後，市場擔憂傳統運輸業會被取代，拖累道瓊運輸指數暴跌 4%。其中 C.H. Robinson 重挫 15%，創 2019 年以來最大單日跌幅；Landstar與 Expeditors International 亦分別大跌約 15% 與 13%。

GuideStone Funds 首席投資分析師 Jack Herr說：「今年是 AI 的『驗證之年』，市場核心議題已轉向哪些行業能藉此提升生產力，而哪些行業將被徹底顛覆。」

Aptus Capital Advisors 股票主管 David Wagner說： 「目前的市場心理是『先斬後奏』，投資人對於 AI 的潛在衝擊感到極度緊張。」

受聯想警告記憶晶片短缺影響，個人電腦製造商股價下挫，惠普大跌 4.5%，戴爾重摔 9%。

思科因財報展望乏善可陳、毛利率低於預期，股價崩跌 12.3%，寫下 2022 年以來最慘單日表現，並引發投資人撤離高流動性巨頭股。蘋果大跌 5%，亞馬遜連跌八個交易日。追蹤「科技七雄」的 ETF 已較去年 10 月高點回落 10%，正式進入修正區間。

個股名稱 ADR 代碼 ADR 收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

台積電 TSM US 2,312.26 -1.60 1,915.00 20.74

日月光 ASX US 368.42 -1.18 354.50 3.93

聯電 UMC US 64.64 -0.10 62.80 2.93

中華電 CHT US 134.39 +0.82 133.00 1.05