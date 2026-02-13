傳芝商所將納台港為鋁倉儲地點 亞洲布局再下一城

三名知情人士向路透社表示，芝加哥商品交易所集團（CME Group）準備將台灣與香港納入為鋁倉儲地點。此舉顯示這家美國商品交易所正加強在亞洲布局，以挑戰倫敦金屬交易所（LME）。

這些新規劃地點將標誌著芝商所在亞洲地區的重大擴張。去年，亞洲地區佔全球鋁產量約三分之二，鋁廣泛應用於包裝與運輸領域。

目前，芝商所在亞洲的基本金屬倉儲據點僅限於馬來西亞、新加坡與韓國。

根據交易所網站先前未報導的公告，倉儲業者世天威集團（C. Steinweg）與帕科里尼（Pacorini GlobalServices）已申請將台灣高雄港的倉儲設施列入名單，以履行芝商所旗下紐約商品交易所（Comex）鋁期貨實物交割。

芝商所、世天威和帕科里尼均不願對此置評。

世天威與帕科里尼目前在高雄營運倫敦金屬交易所倉庫，高雄持有倫敦金屬交易所鋁庫存總量48萬3550公噸的近10%。

兩名倉儲業消息人士表示，這兩家公司是與芝商所洽談後申請在台灣掛牌倉儲資格，並稱交易所代表近期曾到台灣視察倉庫並了解相關法規。

因談判屬於私人性質，消息人士拒絕具名。

獲紐約商品交易所核准的亞洲鋁品牌，包括印尼Inalum、馬來西亞Press Metal、數家印度冶煉廠，以及中國國企中鋁公司。

另一方面，紐約商品交易所1月下旬發布公告顯示，位於英國的倉儲公司亨利巴斯（Henry Bath）及總部設於新加坡的GKE Metal Logistics，已申請在香港掛牌鋁倉儲設施。

亨利巴斯拒絕評論，GKE則未回應置評請求。

紐約商品交易所鋁期貨合約於2019年推出，但交易量在2023年前一直微不足道。2023年交易量佔全球總量的1.6%，2024年上升至1.9%，去年則回落至1.2%，以上為路透社計算結果。