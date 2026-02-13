AI顛覆市場疑慮升高 道瓊收跌逾600點

快訊

中央社／ 紐約12日綜合外電報導

華爾街股市今天下挫，主因投資人開始擔憂人工智慧（AI）發展的負面影響，這可能顛覆整個產業的商業模式並引發失業率上升，道瓊終場下跌超過600點。

道瓊工業指數重挫669.42點或1.34%，收報49451.98點。

標準普爾500指數下跌108.71點或1.57%，收在6832.76點。

那斯達克綜合指數下挫469.32點2.03%，收22597.15點。

費城半導體指數下跌207.16點或2.50%，收8084.70點。

