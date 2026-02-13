趁中共高層整肅 CIA發布影片招募解放軍軍官線人

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

就在中國高階將領遭戲劇性整肅的數週後，美國中央情報局（CIA）正採取行動，希望利用任何可能因此產生的不和，發布一則針對中國軍方潛在線人的新公開影片

路透社報導，中情局今天推出的這段影片，描繪一名幻想破滅的中階中國軍官；這是美國為加強對戰略競爭對手中國進行人力情蒐的最新一步。

美方去年5月也曾有類似的行動，當時重點放在中共內部的虛構人物，並提供詳細中文說明，指導如何安全地聯繫美國情報單位。

中情局局長雷克里夫（John Ratcliffe）透過聲明表示，中情局的影片已觸及許多中國公民，並將繼續提供中國政府官員一個「共同邁向更光明未來的機會」。

中國國防部上個月宣布，身為中央軍事委員會副主席、習近平第二把手的張又俠正接受調查，這是數十年來最高層級的中國高階軍事領導人遭到免職。

發布在中情局YouTube頻道的這段短片，似乎旨在利用北京多年來打擊軍事貪腐所引發的國內政治影響。這場整肅行動已波及解放軍高層，不僅限於張又俠一人。

影片中的虛構軍官以普通話說：「任何有領導能力的人必定遭受忌憚、被無情絞殺。」他在提到上級時還說：「他們的權力建築在無數的謊言上。」

中情局表示，有信心這次的線上行動正穿透中國的「防火長城」網路封鎖限制，並觸及目標受眾。

一名不願透露姓名的中情局官員告訴路透社，「我們過去的影片觸及了數百萬人，並激發了新的情報來源」，但他並未提供細節。

據報導，中情局一直大力投資於對抗中國，並試圖重建在中國的間諜網絡。北京過去曾於2010至2012年間，透過殺害或監禁大量美國情報來源，重創中情局在當地的情報觸角。

美國官員表示，中國的間諜機構一直不遺餘力地試圖招募現任和前任美國雇員，近年來北京當局也宣稱在中國破獲美國間諜網絡案例。

