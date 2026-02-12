AI延燒台積電卻保守擴張產能 專家估這年恐陷嚴重晶片荒

目前全球幾乎所有人工智慧（AI）晶片都由台積電生產，台積電擴張產能相對保守，似乎已抑制AI發展。知名科技分析師湯普森（Ben Thompson）表示，興建晶圓廠固定成本高昂，加上台積電未面臨競爭壓力，是該公司未加速擴張產能的原因。

常駐台灣的科技電子報Stratechery創辦人湯普森接受Stripe共同創辦人科里森（John Collison）訪問時，被問到台積電為何未加速打造晶圓廠產能。湯普森對此認為原因在於晶圓代工業者風險高於其他公司，強調晶圓廠基本上99.9%的成本是折舊。如果產能過剩，晶圓代工業者可能旋即陷入巨大困境。

產能過剩會壓抑未來數年價格，記憶體領域常出現這種情況。湯普森表示，記憶體領域有三個競爭對手，如果美光未擴產，SK海力士會，就算SK海力士不做也還有三星。相較之下，台積電未承受這種壓力，比起承擔巨大風險，台積電寧可放棄潛在長期營收。

科里森接著再問，台積電能否把這種風險轉嫁給客戶。湯普森表示，採取這種作法其實已有先例，蘋果曾預付台積電費用。不過，湯普森認為從長期來看，較佳及成本較低解決方案是扶植台積電競爭對手，如此一來就不必預付費用。

湯普森表示，ChatGPT問世後每家超大規模資料中心業者（hyperscaler）都開始大舉投資，但台積電資本支出卻未加速成長，今年資本支出設定在600億美元，增幅小於去年。湯普森預測，2029年左右全球晶片可能陷入嚴重短缺。