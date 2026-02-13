美國單週申請失業金人數降至22.7萬人 符合預期

中央社／ 華盛頓12日綜合外電報導

美國勞工部今天公布，至2月7日截止的1週申請失業給付人數較前週減少5000人至22萬7000人，與FactSet調查的分析師預估值22萬6000人幾乎相同，維持在過去幾年的健康區間。

美聯社報導，申請失業給付人數被視為能夠代表美國的裁員情況，也接近美國就業市場健康程度的即時指標。

美國勞工部今天的報告還顯示，過去4週的移動平均單週申請失業給付人數增加7000人至21萬9500人；而至1月31日為止，美國總計申請失業給付人數則較1週前增加2萬1000人至186萬人。

美國政府昨天公布，1月增加多達13萬名就業人口，高於預期；失業率也從4.4%降至4.3%，維持低落。

美國 失業 給付

延伸閱讀

美判我七業者特定單體與寡聚物損害產業 課逾100%反傾銷稅、平衡稅

做愛還在滑手機！ 美國大學生調查揭科技成癮警訊

「零日攻擊」前進美國國會放映 美退將發文讚「必看作品」

政府與美國貿易協議犧牲農民 印度工會號召罷工「店家全閉門不開」

相關新聞

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

市場持續消化美國經濟數據，而記憶體供給短缺，也創造出贏家和輸家，美股四大指數周四（12日）早盤齊聲上揚。

深陷困境…日產估全年度虧損1300多億元 業績不見起色

深陷困境的日本汽車製造商日產（Nissan）今天表示，截至今年3月底結束的現行會計年度預估將虧損6500億日圓（約新台幣...

美麥當勞推「麥克雞塊+魚子醬」套餐開賣即售罄 官網一度故障

美國麥當勞2月10日推出與魚子醬公司Paramount的限時高端合作產品「麥克雞魚子醬（McNugget Caviar）」套餐；該套餐於東部時間上午11時開賣後引起搶購並迅速售罄，售賣網站甚至一度無法獲取頁面。

日本軟銀集團投資AI領域報酬亮眼 上季淨利近2500億日圓

日本軟銀集團今天表示，受惠於投資人工智慧（AI）領域的報酬大增，去年10至12月的年度第3季淨利達到2486億日圓（約新...

美國就業數據壓抑降息預期 亞股收盤互有漲跌

美國最新公布的強勁就業數據緩解外界對美國經濟的擔憂，也削弱市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的預期，亞洲股市今天收盤互有...

聚焦科技戰略！新加坡發表財政年度預算案 總理黃循財：AI助國家優勢

新加坡總理黃循財今天發表財政年度預算案並說明施政方向，針對AI發展，他表示將制定明確規則，以確保其被負責任且安全地應用；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。