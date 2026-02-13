美國單週申請失業金人數降至22.7萬人 符合預期

美國勞工部今天公布，至2月7日截止的1週申請失業給付人數較前週減少5000人至22萬7000人，與FactSet調查的分析師預估值22萬6000人幾乎相同，維持在過去幾年的健康區間。

美聯社報導，申請失業給付人數被視為能夠代表美國的裁員情況，也接近美國就業市場健康程度的即時指標。

美國勞工部今天的報告還顯示，過去4週的移動平均單週申請失業給付人數增加7000人至21萬9500人；而至1月31日為止，美國總計申請失業給付人數則較1週前增加2萬1000人至186萬人。

美國政府昨天公布，1月增加多達13萬名就業人口，高於預期；失業率也從4.4%降至4.3%，維持低落。