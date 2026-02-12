彭博推演戰爭衝擊 全球經損10兆美元

彭博經濟學家12日發布報告，列出台海未來五年的五種可能發展。最極端者為美中開戰，全球經濟第一年將損失10.6兆美元，影響甚於新冠肺炎疫情與全球金融海嘯。

在此種情境中，彭博經濟學家形容，美中因台海開戰，對全球的衝擊將是「毀滅性的」（seismic）。台灣國內生產毛額（GDP）可能損失40%，中國大陸GDP第一年將萎縮11%，美國也會減少6.6%。鄰近的南韓和日本則預估分別下滑23%和14.7%。

彭博經濟學家指出，美國在1979年和台北斷交後，靠著四大支柱支撐現狀：美國的軍力優勢及對防衛台灣的模糊承諾、北京對統一的戰略耐心、台北在自我認同和兩岸關係間的平衡，以及日益加深的兩岸經貿與文化聯繫。

不過，這些支柱都在崩塌，例如，美國對中國大陸已不再保有決定性的軍力優勢，同時北京對統一漸失耐心，而台灣的民主制度，如今也形塑出愈發鮮明的自我認同。彭博經濟學家認為，可能導致衝突的導火線很多，有一個勢必會爆：若北京認為台灣即將宣告獨立，或採取其他確保台灣和中國永久分裂的措施，大陸領導層將不計風險發動全面攻台。