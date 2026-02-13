快訊

美光：HBM4提前供貨客戶

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

近期研究機構SemiAnalysis發布報告指出，美光的HBM4可能無法用於輝達新一代AI的Vera Rubin產品線，而美光財務長墨菲11日出面回應，認為這個說法並不精確，美光HBM4已成功放量，並開始供貨給客戶，比原先預定的時程提前一年，消息激勵美光股價11日大漲10%，12日早盤續揚。

墨菲強調，HBM良率如計畫進展。他說：「我們對HBM4產品的效能、品質與可靠性充滿信心。」

美光本周股價連二日下挫，主因是SemiAnalysis說，由於美光無法達到輝達網路傳輸速度要求，該公司HBM4產品不太可能打入Rubin上市頭一年供應鏈。

墨菲表示，美光正處於「史上最佳的競爭位置，且時機點非常完美」。但他也坦言，「我們的供應量完全無法滿足需求，且差距相當大」，美光正透過各種方式投資以維持供給，包括預計在明年中投產的新建產能。

他指出，大部分需求來自AI基礎建設，隨著Alphabet旗下的Google以及亞遜雲端運算服務（AWS）等超大型雲端業者紛紛上修資本支出預測，他預見需求會更強勁。由於AI模型變得更大、更複雜，記憶體已成為AI一次處理更多資訊不可或缺的元件。

摩根士丹利分析師摩爾說，美光將受惠於記憶體價格飆漲。他補充，目前的市場狀況顯示，美光在會計年度第2季（去年12月至2月）營收將達甚至超過財測區間高標。美光去年12月預估第2季度營收為187億美元（增減4億美元），高於FactSet分析師原估的143億美元。

