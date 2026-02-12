高市選舉大勝後日圓狂升 原因出在這兩因素

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
日圓匯率在眾院選舉結束後的本周狂升，原因可能出在兩因素。 路透
日圓匯率在眾院選舉結束後的本周狂升，原因可能出在兩因素。 路透

日本首相高市早苗8日眾議院選舉大勝後，是什麼因素推動日圓表現力壓所有G10國家貨幣？答案是實質利率上升，以及重新燃起的匯率干預擔憂。但日圓走強也提高了日本銀行（央行）通膨預期面臨的向下風險，因此部分分析師認為，日銀未來在升息問題上應該會更加謹慎。

彭博資訊報導，日圓兌美元匯率本周升值2.6%，升幅居G10貨幣之首，這或許讓不少市場參與者意外，因為市場普遍認為高市容忍日圓貶值，應該會推動日圓走低，但這卻沒有發生。

日本長期公債殖利率在1月20日達到高峰後已轉為下行，目前已回落至選舉前水準，似乎不是驅動日圓走強的明確因素。

但選後的通膨預期下滑已帶動實質利率上升，這或許支撐了日圓。通膨預期的下滑可能來自高市選後對減免消費稅的表態，這似乎緩解了市場對其更寬鬆財政立場會刺激需求並推升通膨的擔憂。

同時，實質利率上升或許也反映了市場對日本長期成長潛力的更為樂觀看法，多虧高市對成長領域的政府投資承諾。經濟成長預期增強支撐了殖利率上升，並進而推升日圓。

此外，雖然美國財政部長貝森特的1月發言淡化了干預的可能性，但並不代表這張王牌已被收了起來。眾院選後，美國總統川普和貝森特都對高市表達了祝賀。如果日圓再度走弱，市場可能會再度出現干預風險。這一前景可能正在抑制日圓走軟。

另一方面，雖然市場認為日銀將在高市勝選後加速升息，但彭博分析師不認同此一看法。太快行動可能引發日圓套利交易快速平倉，這並非日銀所望。近期的日圓走強更讓彭博分析師堅定了此立場。

目前交換市場預期的日銀4月會議升息機率約為80%，但彭博認為日銀下次升息將會是在7月。

高市早苗 通膨 日本

延伸閱讀

赴日別只顧旅遊！高市政權穩坐 日股評價具吸引力

中國日本商會：在陸日企盼兩國修復關係「新投資恐無法推進」

高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高

「斬首論」薛劍現身新春活動 稱中日關係嚴峻 中國政策立場不會動搖

相關新聞

美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

市場持續消化美國經濟數據，而記憶體供給短缺，也創造出贏家和輸家，美股四大指數周四（12日）早盤齊聲上揚。

深陷困境…日產估全年度虧損1300多億元 業績不見起色

深陷困境的日本汽車製造商日產（Nissan）今天表示，截至今年3月底結束的現行會計年度預估將虧損6500億日圓（約新台幣...

美麥當勞推「麥克雞塊+魚子醬」套餐開賣即售罄 官網一度故障

美國麥當勞2月10日推出與魚子醬公司Paramount的限時高端合作產品「麥克雞魚子醬（McNugget Caviar）」套餐；該套餐於東部時間上午11時開賣後引起搶購並迅速售罄，售賣網站甚至一度無法獲取頁面。

日本軟銀集團投資AI領域報酬亮眼 上季淨利近2500億日圓

日本軟銀集團今天表示，受惠於投資人工智慧（AI）領域的報酬大增，去年10至12月的年度第3季淨利達到2486億日圓（約新...

美國就業數據壓抑降息預期 亞股收盤互有漲跌

美國最新公布的強勁就業數據緩解外界對美國經濟的擔憂，也削弱市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的預期，亞洲股市今天收盤互有...

聚焦科技戰略！新加坡發表財政年度預算案 總理黃循財：AI助國家優勢

新加坡總理黃循財今天發表財政年度預算案並說明施政方向，針對AI發展，他表示將制定明確規則，以確保其被負責任且安全地應用；...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。