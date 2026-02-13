快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

亞股好牛 南韓、星國股市衝高

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
亞洲股市12日延續旺盛牛氣，盤中續創新高。其中，南韓股市首度漲破5,500點大關。美聯社
亞洲股市12日延續旺盛牛氣，盤中續創新高。其中，南韓股市首度漲破5,500點大關。美聯社

台股封關後，亞洲股市12日延續旺盛牛氣，盤中續創新高。其中，南韓股市首度漲破5,500點大關，新加坡股市也破天荒站上5,000點，日本股市一度衝破58,000點，凸顯投資人對人工智慧（AI）的熱情不減，並持續轉向亞洲，以落實多元化投資。

MSCI亞太指數12日盤中上漲0.9%至歷史新高，今年來累計漲約13%，表現領先美股標普500指數的幅度將是2020年以來最大。

亞股12日表現
亞股12日表現

科技股仍是領漲要角，首爾Kospi指數12日大漲3.1%收5,522.27點，刷新歷史最高收盤價紀錄，三星電子跳漲6.4%，SK海力士走揚3.3%，韓美半導體更飆漲10%。ACCM證券研究主管尹恩（Glenn Yin）表示，記憶體價格走堅和資本支出持續擴張，AI熱潮顯然再度成為亞洲晶片類股驅動力。

日經225指數一度漲0.6%，史上首度突破58,000點關卡，日圓兌美元強升0.7%至152.27日圓兌1美元，日本公債也攀漲，出現罕見的「股匯債同漲」行情，但股市終場不敵沉重的獲利了結賣壓，收跌0.02%至57,639.84點。

在日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉大獲全勝後，日股已迭創新高，相對強弱指標已達72，高於暗示已漲多即將回檔的70門檻。

新加坡富時海峽時報指數也挺升0.7%，收於5,016.76點歷史新高，首次突破5,000點整數關口，主要受消費類股和金融類股提振。

新加坡已上調今年經濟成長率預測區間至2%-4%，因去年經濟表現強於預期，同時全球經濟前景好轉及AI投資熱潮提振出口。尹恩表示，新加坡股市突破5,000點不僅反映成長預測上修的樂觀氛圍，也顯示在各國經濟表現不均之際，資金轉向具穩定性標的。

其他亞洲國家股市漲跌互見，泰國SET指數延續選後行情，12日漲2.1%，逼近2024年12月中旬來高點。菲律賓、馬來西亞、印尼股市則收跌0.3%-0.4%。

新加坡

延伸閱讀

赴日別只顧旅遊！高市政權穩坐 日股評價具吸引力

中國日本商會：在陸日企盼兩國修復關係「新投資恐無法推進」

高市早苗干預消退 日圓換匯價0.2076作收、寫4個月新高

外交僵局未解…大陸春運首周 中日航班量相比去年幾乎腰斬

相關新聞

亞股好牛 南韓、星國股市衝高

台股封關後，亞洲股市12日延續旺盛牛氣，盤中續創新高。其中，南韓股市首度漲破5,500點大關，新加坡股市也破天荒站上5,...

高市減稅+投資！救日本經濟道阻且長 但眼前有張好牌

日本首相高市早苗大膽解散眾議院舉行提前大選，結果大獲成功。自民黨獲得壓倒性的多數席位：在465個席位中贏得316席，是自民黨成立以來的最佳紀錄。現在的問題是：高市早苗將如何利用這一優勢。她能否實現日本經濟數十年來一直未能實現的目標：更快的成長？

美年度赤字恐逾1.8兆美元

數據顯示，美國1月關稅收入大幅成長至300億美元，本財政年度累計關稅總額已達1,240億美元，比去年度同期大增304%。

美光：HBM4提前供貨客戶

近期研究機構SemiAnalysis發布報告指出，美光的HBM4可能無法用於輝達新一代AI的Vera Rubin產品線，...

星國喊打造全球 AI 中心

新加坡總理黃循財12日在2026年度預算案演講中宣布，為打造星國成為全球人工智慧（AI）中心，將成立由他本人擔任主席的國...

美創新者排行 馬斯克第一

富比世（Forbes）雜誌慶祝美國建國250年，發布美國250在世創新者（Innovator）；名單橫跨科技、金融、影視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。