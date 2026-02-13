亞股好牛 南韓、星國股市衝高

台股封關後，亞洲股市12日延續旺盛牛氣，盤中續創新高。其中，南韓股市首度漲破5,500點大關，新加坡股市也破天荒站上5,000點，日本股市一度衝破58,000點，凸顯投資人對人工智慧（AI）的熱情不減，並持續轉向亞洲，以落實多元化投資。

MSCI亞太指數12日盤中上漲0.9%至歷史新高，今年來累計漲約13%，表現領先美股標普500指數的幅度將是2020年以來最大。

亞股12日表現

科技股仍是領漲要角，首爾Kospi指數12日大漲3.1%收5,522.27點，刷新歷史最高收盤價紀錄，三星電子跳漲6.4%，SK海力士走揚3.3%，韓美半導體更飆漲10%。ACCM證券研究主管尹恩（Glenn Yin）表示，記憶體價格走堅和資本支出持續擴張，AI熱潮顯然再度成為亞洲晶片類股驅動力。

日經225指數一度漲0.6%，史上首度突破58,000點關卡，日圓兌美元強升0.7%至152.27日圓兌1美元，日本公債也攀漲，出現罕見的「股匯債同漲」行情，但股市終場不敵沉重的獲利了結賣壓，收跌0.02%至57,639.84點。

在日本首相高市早苗領導的自民黨在眾議院選舉大獲全勝後，日股已迭創新高，相對強弱指標已達72，高於暗示已漲多即將回檔的70門檻。

新加坡富時海峽時報指數也挺升0.7%，收於5,016.76點歷史新高，首次突破5,000點整數關口，主要受消費類股和金融類股提振。

新加坡已上調今年經濟成長率預測區間至2%-4%，因去年經濟表現強於預期，同時全球經濟前景好轉及AI投資熱潮提振出口。尹恩表示，新加坡股市突破5,000點不僅反映成長預測上修的樂觀氛圍，也顯示在各國經濟表現不均之際，資金轉向具穩定性標的。

其他亞洲國家股市漲跌互見，泰國SET指數延續選後行情，12日漲2.1%，逼近2024年12月中旬來高點。菲律賓、馬來西亞、印尼股市則收跌0.3%-0.4%。