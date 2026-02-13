愛馬仕2025年營利77億美元

日本首相高市早苗大膽解散眾議院舉行提前大選，結果大獲成功。自民黨獲得壓倒性的多數席位：在465個席位中贏得316席，是自民黨成立以來的最佳紀錄。現在的問題是：高市早苗將如何利用這一優勢。她能否實現日本經濟數十年來一直未能實現的目標：更快的成長？

2026-02-13 06:00