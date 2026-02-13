愛馬仕2025年營利77億美元
精品品牌愛馬仕（Hermès）公布上季財報，受惠於旗下柏金包需求亮眼、推升銷售，全部市場與幾乎所有產品均出現成長，激勵公司12日早盤股價一度大漲3.7%。
愛馬仕12日宣布，去年第4季按固定匯率計算的營收成長9.8%，優於分析師估計的成長8.24%。全年營業利益為65.7億歐元（77.9億美元），意味毛利率達41%，也略為高於市場估計的40%。
愛馬仕在奢侈品需求低潮期，表現優於LVMH等同業，部分原因是愛馬仕主攻頂級客群，商業模式又是維持稀有來支持需求，躲過了嚮往型消費者難以捉摸的支出力道。嚮往型消費者從疫後於精品熱潮初期，開始縮減開支。
愛馬仕上季幾乎所有部門，成績均超越預期，唯一例外是香水美妝業務，銷售下滑14.6%。
