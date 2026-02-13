快訊

瘦瘦針不分科別皆能開 監管鬆散用藥亂象多 衛福部：加強掌握流向

聽新聞
0:00 / 0:00

星國喊打造全球AI中心

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

新加坡總理黃循財12日在2026年度預算案演講中宣布，為打造星國成為全球人工智慧（AI）中心，將成立由他本人擔任主席的國家AI委員會，以提供策略指導，優先發展先進製造、相互聯通、金融和醫療保健等四大領域。政府還將允許企業申報AI支出，以獲得稅收減免和補貼。

黃循財表示：「在先進製造領域，我們的目標是加速創新，打造一流的工廠，使其在互聯互通和物流方面具備全球競爭力。」此外，AI也將用於機場和港口營運的自動化，以提高效率。政府還將審查相關法規並建立沙盒環境，以確保AI創新成果的安全測試。

黃循財說，在世界因科技挑戰及全球化退潮而變得「更危險」之際，政府公布的新年度預算案將有助於國家蓬勃發展。

他還公布一系列措施，以協助星國企業提升競爭力，包括40%企業所得稅退稅、擴大資助企業在海外擴張，以及提供資金支持處於成長階段、前景良好的新創企業。

儘管最初面臨美國關稅威脅，但去年新加坡經濟仍成長5%。政府已將今年經濟成長預測從先前的1%-3%上調至2%-4%。黃循財說，政府的目標是在未來十年內實現2%-3%的經濟成長。

根據新年度預算案，星國政府的目標是達成85億星元財政盈餘，相當於GDP的1%，高於經濟學家預期的0.6%。

黃循財 競爭力

延伸閱讀

接見星國駐台代表 鄭麗文：兩岸和平也需國際社會支持與參與

2025全球清廉印象指數「台灣排名曝」 新加坡亞太第一、全球第3

星國電信業者遇駭 網安局：遭網路間諜組織鎖定攻擊

法國總理挺過不信任投票 2026年預算案終於過關

相關新聞

亞股好牛 南韓、星國股市衝高

台股封關後，亞洲股市12日延續旺盛牛氣，盤中續創新高。其中，南韓股市首度漲破5,500點大關，新加坡股市也破天荒站上5,...

高市減稅+投資！救日本經濟道阻且長 但眼前有張好牌

日本首相高市早苗大膽解散眾議院舉行提前大選，結果大獲成功。自民黨獲得壓倒性的多數席位：在465個席位中贏得316席，是自民黨成立以來的最佳紀錄。現在的問題是：高市早苗將如何利用這一優勢。她能否實現日本經濟數十年來一直未能實現的目標：更快的成長？

美年度赤字恐逾1.8兆美元

數據顯示，美國1月關稅收入大幅成長至300億美元，本財政年度累計關稅總額已達1,240億美元，比去年度同期大增304%。

美光：HBM4提前供貨客戶

近期研究機構SemiAnalysis發布報告指出，美光的HBM4可能無法用於輝達新一代AI的Vera Rubin產品線，...

星國喊打造全球AI中心

新加坡總理黃循財12日在2026年度預算案演講中宣布，為打造星國成為全球人工智慧（AI）中心，將成立由他本人擔任主席的國...

美創新者排行 馬斯克第一

富比世（Forbes）雜誌慶祝美國建國250年，發布美國250在世創新者（Innovator）；名單橫跨科技、金融、影視...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。