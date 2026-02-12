美股早盤／四大指數齊漲 美光飆高5%、輝達上揚1%

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
市場持續消化美國經濟數據，而記憶體供給短缺，也創造出贏家和輸家，美股四大指數周四（12日）早盤齊聲上揚。

道瓊工業指數12日早盤上漲0.6%，標普500指數漲0.3%，那斯達克指數漲0.2%，費城半導體指數漲0.8%。

輝達上揚1%、台積電ADR上揚0.8%

記憶體價格高漲，成了企業財報和電話會議的常見話題，相關業者幾家歡樂幾家愁。

美光飆漲5%。該公司財務長墨菲說，最新一代的高頻寬記憶體HBM4，已經量產出貨，緩和外界對三星電子宣布率先量產的憂慮。他同時表示，記憶體供給吃緊的情況將持續到2026年過後。

摩根士丹利分析師摩爾（Joseph Moore），11日將美光目標價大舉調升100美元至450美元，並重申加碼評等。他預測美光可望在第2季出貨HBM4給輝達。

網通設備供應商思科（Cisco Systems）重挫7%。該公司本季獲利展望不及預期，外界憂慮記憶體價格居高不下，傷害思科。

美國上周初領失業救濟人數，成績遜於預期。2月7日為止當周，經季節調整後，初領人數減少5,000人至22.7萬人，不及市場估計的22.2萬人。

由於周三（11日）出爐的非農數據異常強勁，投資人關注周五（13日）公布的消費者物價指數（CPI），尋找Fed利率走勢的線索。

應用材料下挫0.8%。該公司遭控非法輸出先進晶片製造設備至中國，遭美國商務部開罰2.52億美元。

