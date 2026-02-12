深陷困境…日產估全年度虧損1300多億元 業績不見起色
深陷困境的日本汽車製造商日產（Nissan）今天表示，截至今年3月底結束的現行會計年度預估將虧損6500億日圓（約新台幣1329億元）。反映出其銷售仍不見起色。
法新社報導，日產今天還公布上季財報，去年10至12月的年度第3季虧損283億日圓（約新台幣58億元），較分析師預期佳。
日產近幾年遭遇多重困境，包括2018年前社長戈恩（Carlos Ghosn）遭到逮捕，後來藏身音響器材箱逃離日本。
日產還曾與日本對手車廠本田（Honda）討論合併，外界視為可能有助其度過難關；但在本田提議讓日產成為子公司後，雙方談判在去年破局。
此外，美國總統川普（Donald Trump）去年對日本加徵關稅，分析師認為日產很可能是日本主要車廠中受影響最重者。所幸兩國貿易官員去年7月達成協議，將日貨關稅由原本威脅的25%下調至15%。
不過，日本汽車原本面臨的關稅是更高的27.5%，且稅率降至15%要到去年9月中旬才生效。
