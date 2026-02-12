美麥當勞推「麥克雞塊+魚子醬」套餐開賣即售罄 官網一度故障

美國麥當勞2月10日推出與魚子醬公司Paramount的限時高端合作產品「麥克雞塊魚子醬（McNugget Caviar）」套餐；該套餐於東部時間上午11時開賣後引起搶購並迅速售罄，售賣網站甚至一度無法獲取頁面。

美國廣播公司（ABC News）報導，麥當勞官網寫道：「很遺憾，我們的麥克雞塊魚子醬今年成了大家情人節的寵兒，已迅速售罄。」但稱粉絲仍可「限時搭配甜辣熱蜂蜜醬，來提升麥克雞塊的美味」。

該款套餐每份包含1罐1盎司由Paramount魚子醬公司出品的西伯利亞鱘魚子醬、一張價值25美元（約785元新台幣）的麥克雞塊優惠券、鮮奶油，以及一隻魚子醬勺。

麥當勞在宣傳中表示，「是什麼讓這種搭配如此經典？我們招牌麥克雞塊的酥脆與Paramount魚子醬完美融合，堪稱人生特殊時刻的絕配。」

延伸閱讀：

美國麥當勞「McRib排骨堡」竟不含排骨 驚揭是下等重組豬肉捱告

荷蘭麥當勞AI生成聖誕廣告挨轟下架 法國廣告因用這製作法獲大讚

文章授權轉載自《香港01》