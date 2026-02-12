日本軟銀集團投資AI領域報酬亮眼 上季淨利近2500億日圓
日本軟銀集團今天表示，受惠於投資人工智慧（AI）領域的報酬大增，去年10至12月的年度第3季淨利達到2486億日圓（約新台幣501億元），較前年同期的淨損大幅改善。
法新社報導，軟銀集團（SoftBank Group）是聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI的主要支持者之一。軟銀前年同期淨損約3700億日圓。
過去幾年因科技投資組合表現不佳、蒙受重大損失的軟銀，隨著大舉投入快速成長的AI產業，投資績效已明顯好轉。
軟銀去年12月宣布對OpenAI完成410億美元的第二階段投資後，目前持有OpenAI約11%股權。
軟銀大舉投資的新創科技公司和半導體業者因股價常劇烈震盪，造成該集團投資收益波動較大。
