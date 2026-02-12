美國就業數據壓抑降息預期 亞股收盤互有漲跌

美國最新公布的強勁就業數據緩解外界對美國經濟的擔憂，也削弱市場對聯邦準備理事會（Fed）降息的預期，亞洲股市今天收盤互有漲跌。

法因社報導，華爾街股市昨天多收低，過去2年率市場迭創新高的科技股再次走弱。

亞股方面，東京、香港和馬尼拉股市收黑，上海、首爾、雪梨和威靈頓股市收紅；台北股市昨天封關。

隨著投資人看好亞洲人工智慧（AI）題材，南韓半導體業者三星電子和SK海力士股價飆漲，帶動首爾股市今年來表現不俗，南韓指標性股價指數KOSPI今天收盤大漲3.13%。

美國勞工部公布，1月新增13萬個工作機會，遠高於道瓊新聞社（Dow Jones Newswires）及「華爾街日報」（The Wall Street Journal）調查預估的5萬5000個。同月失業率從去年12月的4.4%微降至4.3%。外界對美國總統川普（Donald Trump）經濟政策下勞動市場走疲的疑慮暫未成真。

City Index資深市場分析師辛柯塔（Fiona Cincotta）指出，這些數據緩解投資人對美國就業市場健康狀況的疑慮，「數據公布後，市場已將聯準會下次降息時點預期由原本的6月延後到7月」。